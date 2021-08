Cîțu vrea să oprească risipa din bani publici, în timp ce la Romatsa s-ar da prime uriașe. Cât ar fi încasat salariații, anul acesta

Angajaţii Romatsa, cei care se ocupă de dirijarea traficului aerian, ar fi primit două prime în acest an, în timp ce companiile de stat sunt amenințate că se va face curățenie pentru a opri risipa de bani publici.

Angajaţii Romatsa ar fi încasat câte două prime, anul acesta, dintr-un credit garantat de stat. Una de ziua Aviaţiei, la finalul lunii iulie, şi una la început de an, de ziua Romatsa. Aceste două prime ar fi constat în câte două salarii pentru fiecare angajat, pe lângă salariul lunar pe care fiecare dintre ei îl primeşte, potrivit Antena 3. Astfel, un director cu salariul de 10.000 de euro şi-ar mai mai fi virat în cont încă 20.000 de euro.

Romatsa a transmis, însă, că în acest an nu s-a oferit nicio primă, mai spune sursa citată. Se așteaptă un punct de vedere de la Ministerul Transporturilor şi de la Guvernul României, în condiţiile în care, anul acesta, deficitul este estimat la câteva miliarde de euro - 7% din PIB.

Premierul Florin Cîţu a anunțat, joi seară, la Digi24, că se va implica mai mult, în ciuda rezistenței, chiar și a unor membrii ai Guvernului, în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, explicând că nu-i va lăsa să „toace bani buni” fără rezultate concrete, scrie gandul.ro.

"Reforma companiilor de stat. Deci acolo în continuare există o rezistenţă. Mă voi implica mai mult”, a declarat Florin Cîţu.

Întrebat de unde vine această rezistenţa în ceea ce priveşte reforma companiilor de stat, premierul a susținut că provine „din mai multe zone, chiar şi din Guvern”.

"Nu putem lăsa aceste companii de stat în continuare să ia bani buni, să-i toace"

"Eu îmi asum costul de a deranja, chiar şi singur, dacă trebuie, dar nu vom putea să lăsăm după această guvernare aceste companii de stat în continuare să ia bani buni, să-i toace şi să nu avem nimic în partea cealaltă”, a a mai spus Florin Cîțu.

"Nu am văzut foarte multă reformă. Se vorbeşte foarte mult despre reformă, dar până acum nu am văzut la instituţiile statului reduceri de cheltuieli şi, aşa cum am spus la începutul anului, acele companii de stat care nu arată că reduc cheltuielile nu vor primi bani suplimentari la această rectificare. Trebuie să le arătăm românilor că nu putem merge mai departe cu aceeaşi risipă de bani cu care s-au obişnuit aceste companii pe vremea PSD-iştilor. Nu ne permitem să schimbăm doar directorul, dar să rămână restul la fel. Vreau performanţă, pentru că suntem acolo pentru români, iar aceştia sunt banii românilor”, spunea Florin Cîţu, la sfârșitul lunii iulie.