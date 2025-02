Candidatura lui Crin Antonescu, lansată oficial de Alianța Electorală România Înainte

Crin Antonescu a participat la prima conferință de presă alături de liderii coaliției de guvernare. Alianţa electorală PSD - PNL - UDMR, numită Alianța Electorală România Înainte, s-a înscris joi la Biroul Electoral Central și practic a anunțat oficial lansarea candidaturii lui Crin Antonescu în cursa pentru alegerile prezidențiale.



"În calitate de candidat al coaliției, voi lupta pentru a obține voturile românilor în speranță că voi putea fi un președinte puternic, un președinte care să încerce să unească cea mai mare parte a românilor, care să dea o direcție și o forță nouă acestei națiuni", a declarat Crin Antonescu în cadrul conferinței de presă.

"Nu va fi ușor, știu că nu va fi un mandat ușor. Sunt în fața dumneavoastră și în fața românilor pentru a angaja responsabilitatea pentru a apăra valorilor și pentru a angaja schimbările pe care trebuie să le facem ca să merge înainte. (...) Următorul pas este deschiderea listelor de semnături", a mai spus acesta.

Totodată, Crin Antonescu a vorbit și despre rezultatele alegerilor din Germania.

"Salut rezultatele alegerilor din Germania. Este un semnal special pentru români pentru că Germania este principalul nostru partneric economic. Un semnal important este prezența uriașă care s-a înregistrat. Numai dacă ne mobilizăm ne putem apăra sistemul democratic", a mai spus Antonescu.

Marcel Ciolacu: România înainte, Crin Antonescu președinte

Ulterior, a făcut declarații și Marcel Ciolacu, președintele PSD.

"Alianța este înregistrată, candidatul unic al alianței, iar candidatul unic este Crin Antonescu. (...) „România înainte, Crin Antonescu președinte”, aceasta este rima care va fi folosită în campania electorală", a spus Ciolacu.

"Văd cu îngrijorare cum suntem puși să alegem între SUA și UE. O greșeală fundamentală. România are un parteneriat strategic cu SUA, suntem membri NATO. Este esențial ca România să-și apere valorile europene și apartenența la UE. (...) Un candidat populist, pentru că nu este un candidat suveranist, poate alege una din cele două părți. Candidatul alianței are capacitatea de a reprezentanta România la nivel extern și a re capacitatea de a întreține bunele relații pe care le are cu SUA și UE", a mai spus Marcel Ciolacu.

În fața presei au vorbit și liderii PNL și UDMR, Cătălin Predoiu, respectiv Kelemen Hunor.

"Alianța electorală propune românilor continuarea drumului democratic. Alternativa nu poate fi decât una paseistă, îndreptată către trecut care aduce dificultăți, dacă nu chiar criză economică", a spus Predoiu.

"Dacă ne uităm la rezultatul alegerilor de anul trecut, nu trebuie să avem emoție. Am semnat această alianță electorală și vom mobiliza societatea pentru a sprijini candidatul comun", a spus Kelemen Hunor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News