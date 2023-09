Candidații 'Blocului democratic' la alegerile din 2024. Chirieac, culisele negocierilor intense dintre PSD și PNL

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut mai multe precizări despre negocierile intense care au loc între PSD și PNL, dar și despre cum s-ar putea nărui acest vis de a candida împreună sub sigla așa-zisului 'Bloc democratic' dacă vor aplica măsurile fiscale.

Analistul politic Bogdan Chirieac a făcut mai multe comentarii, în emisiunea moderată de Victor Ciutacu, la România TV, despre discuțiile din spațiul public privind negocierile intense care au loc între PSD și PNL pentru a forma și candida împreună la alegerile din 2024 sub o posibilă siglă, denumită 'Blocul democratic'.

Victor Ciutacu l-a întrebat care sunt partidele așa-zis 'nedemocratice' dacă PSD și PNL sunt la așa-zisul 'Blocul democratic'

Analistul politic Bogdan Chirieac a spus că 'USR și AUR sunt la nedemocratice. UDMR-ul lăsați-l la neutru. Ideea asta cu USL-ul nu mi se pare rea. Dincolo de ce vor să facă acum, ce a anunțat, astăzi, ministrul Marcel Boloș, mă rog, în Coaliție, cu măsurile fiscale care vor ucide economia românească. Acesta este cuvântul! Totuși, poate că le dă Dumnezeu gândul cel bun și nu vor face o asemenea prostie monumentală! Însă, dincolo de acest aspect, un pic de stabilitate, previzibilitate, predictibilitate în România nu ar strica deloc! Dacă se introduc acele măsuri fiscale 1 plus 1 va rezulta 1.', a zis Chirieac.

'Acest Bloc democratic nu s-a format încă. Și dacă trebuie să adopte măsurile, în orice caz săptămâna viitoare sau luna aceasta, te asigur, Victor, că PNL și PSD nu vor face 40%. Și, atunci, nu văd ce rost ar avea 'Blocul democratic'!', a punctat Chirieac.

Cine va fi candidatul la 'Blocul democratic', dar la 'nedemocratici'

'Simion va fi! Și, să vedem, Drulă, poate va fi! Eu, în continuare, o aștept și pe doamna Kovesi. AUR și USR vor crește.', a zis Chirieac.

Chestionat despre cine ar fi oamenii care l-ar vota pe Drulă, Bogdan Chirieac a răspuns:

'Sunt oameni care nu au televizor. Știu că pare ciudat. Înțeleg că sunt mulți din zona aceasta fără televizoare, dar care se uită la canalele acestea de filme pe bani, la Netflix, dar cine știe cum.', a zis Chirieac.

Șansele candidaților de la democrați

'După 20 de ani de președinți de dreapta foarte puțin performanți, ca să fim eleganți, cred că un președinte de stânga... cred că PSD va dori ca președintele să fie de stânga și oferind funcția de prim-ministru dreptei, în speța PNL. Oricum, PSD e peste PNL în sondaje. Însă, ei nu își imaginează ce vor comite după măsurile fiscale. Dar, mai departe, în mod normal, PSD ar trebui să dea candidatul la președinție, dacă vorbim de alternanța la Cotroceni, după 20 de ani de dreapta, hai să vedem 5 ani de stânga.', a spus Chirieac.

Marcel Ciolacu sau Mircea Geoană?

'Astăzi, când vorbim, PSD-ul l-ar dori, mai degrabă, pe Marcel Ciolacu decât pe Mircea Geoană, dar amândoi sunt candidați în regulă, precum sunt și candidații în regulă de la PNL, Hellvig și Ciucă. Nu sunt oameni ciudați, precum Traian Băsescu, nici Împărați ai sistemului solar ca Iohannis.', a spus Chirieac.

Analistul politic a făcut referiri și despre epoca Traian Băsescu.

'Vreți să vă ia la 6 dimineața, vinovat sau nevinovat? Vreți iar ca Justiția să conducă celelalte puteri ale statului? Vreți iar binomul, trinomul etc. Aici sunt multe lucruri despre Traian Băsescu. Nu doriți așa ceva, ci un stat liber, democratic. Cred că discuțiile sunt în fașă. Ei spun că USL a fost un eșec, dar nu este așa. A fost singura formulă care se putea opune autoritarismului lui Traian Băsescu. A funcționat extraordinar.', a spus Chirieac.

'Dacă vor aplica acele măsuri fiscale, PSD și PNL nu vor mai face împreună 40%! Se vor duce la 35%! Cel mai mare beneficiar politic va fi reprezentat de AUR și George Simion, alături de USR, ca beneficiar politic. Însă, USR are niște pietre de moară legate de gât. Ați văzut imaginile acelea penibile cu doamna primar Clotilde Armand, agățându-se de Klaus Iohannis, care are și dânsul 12% încrederea populației. Dar dânsa, probabil, are mai puțin și încerca să se agațe penibil!', a menționat Chirieac.

'Klaus Iohannis mai are încredere prin Ardeal. Acolo oamenii sunt mai ponderați, așezați, mai respectă funcția de președinte. În plus, pe plan extern, nu a făcut nimic, ci doar tace, tace. 12% nu e mult față de cum a câștigat alegerile din al doilea mandat cu 67%.', a mai spus analistul politic Bogdan Chirieac.

