Ambasadorul SUA la Bucureşti laudă efortul României în sprijinul acordat Ucrainei: „A jucat un rol important”

Kathleen Kavalec îşi prezintă priorităţile mandatului de ambasador: securitatea, schimburile comerciale şi investiţiile, dar şi democraţia şi statul de drept.



"Companiile vin să investească atunci când văd un sistem transparent, unde văd responsabilitate, stat de drept", subliniază diplomatul.

Priorităţile mandatului noului ambasador

„M-am întors în România după 15 ani şi sunt nerăbdătoare să lucrez în contextul unei relaţii bilaterale apropiate şi eficiente.



Am trei priorităţi-cheie pentru mandatul meu. Prima este legată de securitate - iar aceasta înseamnă contracararea agresiunii ruse din regiune, împotriva Ucrainei şi acest război îngrozitor pe care l-au pornit - cooperare militară, descurajare, susţinerea colaborării în cadrul NATO şi cooperarea bilaterală, care priveşte prezenţa noastră aici, în regiune. Ştiţi că am crescut numărul de militari SUA în zonă ca parte din cooperarea cu NATO.



Deci, în primul rând vorbim de securitate, apoi schimburi comerciale şi investiţii. Mă bucur să spun că, în ceea ce priveşte companiile americane, avem o prezenţă puternică aici. Schimburile noastre comerciale se ridică la 5 miliarde de dolari şi companiile şi investiţiile din Statele Unite ale Americii au creat peste 100.000 de locuri de muncă. În acest domeniu facem eforturi să ajutăm companii din Statele Unite ale Americii interesate să investească, să promoveze schimburile comerciale dintre ţările noastre. De asemenea, un aspect foarte important şi legat de ce spuneam anterior este îmbunătăţirea statului de drept, transparenţa, deoarece companiile vin să investească atunci când văd un sistem transparent, unde văd responsabilitate, stat de drept. Este un lucru foarte important. Şi legat de asta, vorbim de domeniul energiei, care va contribui la securitate şi independenţa şi diversificarea energetică în România, dar şi în regiune. Pentru că, sigur, România este lider în privinţa independenţei energetice. În al treilea rând vorbim de democraţie, care este baza tuturor eforturilor noastre. În cazul oricărei democraţii, există mereu eforturi pentru consolidarea acesteia, mai ales în ceea ce priveşte statul de drept, libertatea presei.



Ne întoarcem la acelaşi subiect, că este nevoie de stat de drept şi responsabilitate pentru ca afacerile să prospere, cetăţenii să simtă că au dreptate în propria ţară. Recent, am văzut că au fost comentarii legate de un caz care a fost prescris, în dosarul tragediei de la Colectiv. Puteţi observa că oamenii se aşteaptă şi vor să vadă un sistem al statului de drept care funcţionează eficient şi în care să fie împărţită dreptatea. Deci vorbim de securitate, schimburi comerciale şi investiţii şi democraţie”, a continuat Kavalec.

Rolul României, legat de susţinerea Ucrainei în domeniul militar

„Cred că ştiţi că recent am fost la Romexpo (centru pentru refugiaţi - n.r.), când a fost comemorat un an de la începerea acestui război îngrozitor. Acolo am întâlnit ucraineni care au fugit din calea războiului, m-am întâlnit cu reprezentanţi UNHCR şi cu alte organizaţii ONU şi ONG-uri care au ajutat refugiaţi. Cred că România a jucat un rol foarte important în asistenţa umanitară, iar empatia şi generozitatea de care românii au dat dovadă faţă de vecinii lor au fost exemplare. Am auzit asta de la mulţi dintre refugiaţii cu care am vorbit, am auzit că au fost primiţi foarte bine aici. În primul rând cred că România trebuie să fie lăudată pentru dorinţa de a ajuta refugiaţii. De asemenea, ţin să menţionez cooperarea extraordinară dintre societatea civilă şi guvernul român. Acesta este un exemplu ca la carte despre importanţa organizaţiilor din societatea civilă şi despre cum acestea pot colabora eficient cu Executivul, în special în momente de criză. România a avut un rol important şi în transportul de cereale din Ucraina, lucru important nu doar pentru Ucraina, ci şi pentru lumea întreagă, datorită cantităţii de cereale din Ucraina destinate ţărilor din lumea a treia. Au existat îngrijorări legate de foamete. România a jucat un rol-cheie, asigurându-se că aceste transporturi vor fi efectuate, a acţionat foarte repede, din nou, un lucru foarte important.



De asemenea, domeniul energetic este un alt exemplu. Aşadar, cred că România a jucat un rol important în ceea ce priveşte sprijinul pentru Ucraina în aceste momente. Mulţi refugiaţi ucraineni mi-au spus cât de mult au apreciat sprijinul şi cum acest lucru a îmbunătăţit modul în care văd România. Cred că în viitor, îmi imaginez, România şi Ucraina vor deveni mai apropiate, datorită acestor legături umane şi acestor noi legături comerciale. Şi cred că, în parcursul Ucrainei către aderarea la UE, vor fi multe oportunităţi legate de reconstrucţie, cooperare, aprofundarea relaţiilor. Vreau să felicit guvernul român şi oamenii pentru modul în care au acţionat în timpul acestei tragedii îngrozitoare.

Cred că războiul a evidenţiat importanţa regiunii Mării Negre. A fost mereu o regiune importantă, dar războiul a făcut să fie şi mai importantă şi a evidenţiat nevoia de cooperare în regiune. Congresul de la Washington este interesat să dezvolte o strategie în parteneriat cu ţările din regiune care să abordeze teme precum libertatea de navigaţie, apărarea şi descurajarea, schimbul de informaţii, dezvoltarea economică. Deci Guvernul SUA se concentrează pe aceste subiecte şi în coordonare cu Congresul, care este mai în temă pe acest subiect. Asta se întâmplă şi evident că ţinem legătura cu partenerii noştri pe această temă. Secretarul de stat Antony Blinken a vorbit săptămâna aceasta cu ministrul de Externe Bogdan Aurescu, iar aceasta a fost una dintre temele discutate de ei. Vom avea cea de-a opta ediţie a Dialogului Strategic cu România, va veni o delegaţie săptămâna viitoare la Bucureşti. Acest subiect este pe agendă şi este discutat la momentul actual”, a mai spus diplomatul.

