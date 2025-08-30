Data actualizării: | Data publicării:

Alin Burcea, ANAT: Celula de criză a ”marelui” ministru deștept Miruță, care repatriază turiștii Cocktail Holidays, o minciună

Autor: Ion Voicu | Categorie: Politica

Radu Miruță (USR) a lăsat să se înțeleagă că ministerul Economiei, pe care îl conduce, acționează pentru repatrierea turiștilor rămași în Grecia după declararea insolvenței firmei Cocktail Holidays. Celula de criză constituită de ”marele ministru deștept Radu Miruță” este o minciună, acuză Alin Burcea, președintele ANAT. 

„Din 677 de turiști afectați mai rămăseseră 50. Se lucrează și pentru aceștia 50, se încearcă maximul posibil, deja s-a făcut foarte mult”, a spus ministrul Economiei, într-o intervenție televizată, în care a anunțat constituirea unei celule de criză pentru a-i ajuta pe cei aflaţi în astfel de situaţii.
Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT) îl contrazice, considerând declarațiile ministrului drept o culme a tupeului.

Alin Burcea: E o minciună ce spune ”marele ministru deștept Radu Miruță”


”Dragi prieteni, scrie Burcea pe pagina sa oficială de Facebook, văd ca " marele" ministru deștept, Radu Miruță, cel care a declarat că vrea sa oprească târgurile internaționale de turism, se referă acum la cazul Cocktail ca la o ”înșelăciune".

În plus- culmea tupeului! - afirma că din cele 677 de cazuri( de unde stie el.??!), ministerul a rezolvat in mare parte, rămânând de rezolvat.. circa 50..! Este o minciună, toti turistii surprinsi în sejururi vor fi repatriați de tour operatorii români! Dacă si-ar face vreun pic datoria de ministru, ar trebui să se ocupe de Fondul de garantare a agențiilor de turism, despre care l-am informat eu personal cum trebuie făcut..! În realitate- nimănui nu îi pasa de turism”, scrie Alin Burcea.

Proiectele de lege pentru protecția turiștilor sunt finalizate și depuse la minister încă din august 2024, pregătite pentru adoptare, se arată într-un comunicat ANAT. Cu toate acestea, Guvernul nu a considerat aceste măsuri prioritare, iar instrumentele existente - asigurările şi scrisorile de garanţie - nu asigură decât recuperarea parţială a pagubelor, expunând turiştii şi agenţiile la pierderi semnificative.

Turiștii, îndreptățiți să se îndrepte împotriva statului român


”Statul român este direct responsabil pentru lipsa mecanismelor eficiente de protecţie a turiştilor în caz de insolvenţă a turoperatorilor şi companiilor aeriene. Prin transpunerea incorectă a Directivei Europene 2015/2302, statul a eşuat să asigure protecţia integrală a consumatorilor, aşa cum este prevăzută de lege. În consecinţă, turiştii afectaţi sunt perfect îndreptăţiţi să se îndrepte împotriva statului român, care răspunde în solidar până la completarea procentului de despăgubire de 100% asumat prin Directivă.

Această situaţie întăreşte necesitatea urgentă ca autorităţile să adopte măsuri eficiente pentru protecţia consumatorilor şi stabilitatea industriei de turism. Pe fondul măsurilor de austeritate, al incertitudinii generale resimţite de populaţie, al scăderii semnificative a puterii de cumpărare şi al lipsei de semnale privind relansarea economică, ne așteptăm ca astfel de situaţii să devină mai frecvente”, avertizează ANAT.

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

