Alimente pe care creierul le adoră. Prof. Ciurea: Recomand o linguriță de miere zilnic

„Recomand o linguriță de miere zilnic. Recomand, de asemenea, puțină ciocolată. Dar nu ciocolată cu adaosuri, însiropată cu zeci de miresme și alte lucruri. Ciocolata neagră”, a precizat neurochirurgul Vlad Ciurea, doctor în ştiinţe medicale şi profesor universitar.

„Foarte bune stimulatoare pentru creier sunt semințele. Nu recomand zahăr, care este periculos pentru creier. Miere și fructe. Recomand pește slab și carne de curcan, cu puține calorii. Toate acestea favorizează transmițătorii din creier și ajută procesele cerebrale. Sunt cunoscute, dar e bine să le revedem din când în când”, a precizat neurochirurgul Vlad Ciurea.

Specialistul Vlad Ciurea: Vrem să facem prea multe lucruri într-o zi!

Profesorul Vlad Ciurea a vorbit, în cadrul emisiunii „Dar și Har” de la Antena3, despre sănătatea creierului și ce trebuie să evităm în fiecare zi.

„Vrem să facem foarte multe lucruri într-o zi și nu reușim să le facem. Am văzut funcționari de bancă, am văzut doctori, care, în timp ce lucrează, răspund și la mesaje pe WhatsApp și pe mail. Toate acestea duc la scăderea puterii de concentrare. Trebuie să iau o decizie, am un dosar al unui pacient, trebuie să știu dacă se oprează sau nu, care este cea mai bună metodă, trebuie să-l conving, să-i dau o părere competentă. În acel moment, nu am nevoie nici să sune telefonul, nici să mă cheme cineva că este bunica pe stradă și nu știe ce are de făcut. Toate acestea te disipează și nu mai ai putere să te concentrezi. Neconcentrându-te, intri în panică. Este doar un pas spre agitație, stres și încă un pas spre un sindrom foarte frecvent astăzi, sindromul burnout, care arată oboseala nervoasă”, a explicat Vlad Ciurea. „Prea multe lucruri vrem să facem într-o zi!”, a subliniat acesta.

„Aerul curat, schimbările de peisaj, plimbările, discuțiile agreabile sunt câteva dintre lucrurile pe care creierul uman le iubește și care îi fac și bine”, a mai transmis neurochirurgul Vlad Ciurea.

Citește pe DCNews: Prof. Ciurea: Se poate să devenim mai deştepţi

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News