AUR, acord cu USR PLUS: Alianță în interesul românilor

Dan Tănase, deputat AUR, a intervenit în direct la Antena 3 unde a fost întrebat dacă partidul din care face parte ar fi dispus să colaboreze cu cei de la USR-PLUS pentru alegerea primarilor în două tururi.

”Noi cei de la AUR am declarat încă de la început că nu vom face opoziție de dragul opoziției ci vom susține orice proiect legislativ care este în beneficiu și de pe urma căruia au beneficiat românii. Noi în acest caz am făcut mai mult decât atât, am depus la Senat un proiect legislativ în acest sens și desigur contăm pe sprijinul tuturor partidelor politice pentru că aici nu este vorba de o alianță între AUR și USR, ci de o alianță în interesul românilor. Cu toții ne dorim să depășim aceste situații în condițiile în care în România avem primari aleși cu reprezentativitate de 5%, de 3%. La Târgu Mureș au fost 13 candidați, spre exemplu. Acest sistem este unul ticălos care dăunează însuși ideii de democrație. Așteptăm ca toată lumea să susțină proiectul nostru legislativ”, a declarat Dan Tănase, deputat AUR.