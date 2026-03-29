Adrian Mutu a răbufnit și sare în apărarea lui Burleanu după eșecul României: „Toți se cred Gigi Becali”

România a fost învinsă la Istanbul de Turcia cu 1-0 în semifinala barajului pentru Mondiale iar speranțele selecționatei României de a prinde un bilet la mondiale s-au năruit. Pentru antrenorul Mircea Lucescu acesta va fi de asemenea capăt de drum în ceea ce privește postura sa de selecționer.

Prezent la Digi Sport, Adrian Mutu nu a dat vina pentru acest eșec pe Răzvan Burleanu, președintele FRF, ci a acuzat situația din fotbalul românesc. Amintim că România nu a mai participat la un cmapionat mondial din 1998 încoace.

"Edi Iordănescu a zis bine. Nu contează contractul, contează rezultatele. Nu știu de ce a plecat. Chiar nu știu. Ce a făcut Edi, a fost bine. De ce a plecat, ar trebui să îl întrebăm pe el. Cu tot respectul, dacă vrei să rămâi la echipa națională, rămâi și găsești soluții. Înțeleg că trebuie să își apere colaboratorii, dar...

Normal era să i se recunoască meritele, să i se pună ceva la contract și să se meargă mai departe cu Generația de Suflet, cum a zis el.

Nu sunt susținător al lui Burleanu, dar ce treabă are el că jucătorii nu sunt plătiți? Ce treabă are că X, Y, Z nu plătesc? Nu e doar vina lui. E vina tuturor pentru că toți se cred Gigi Becali, fac, dreg și nu știu ce. E vina tuturor", a spus Adrian Mutu, la Digi Sport Special.