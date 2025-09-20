€ 5.0719
|
$ 4.3138
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 22:06 20 Sep 2025

Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova

Autor: Andreea Deaconescu
zelenski_98144600 Volodimir Zelenski/Agerpres
 

Cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din Republica Moldova, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a impus sancţiuni împotriva politicienilor pro-ruşi din ţara vecină, informează dpa, potrivit Agerpres.

Măsurile punitive sunt îndreptate "împotriva persoanelor care destabilizează Moldova în interesul Moscovei", a declarat Zelenski într-un mesaj video transmis sâmbătă.

"Ucraina susţine Moldova, iar noi suntem interesaţi de stabilitatea vecinului nostru - şi de succesul Moldovei", a afirmat el.

Pe lista de 11 nume se află şi Evghenia Guţul, başcana regiunii autonome Găgăuzia din Moldova. Ea a fost alimentată de Moscova pentru a se opune preşedintei moldovene pro-europene Maia Sandu, comentează Reuters.

Sancţiunile sunt mai degrabă simbolice decât practice. Ele înseamnă că acestor persoane nu li se permite să se implice în activităţi economice în Ucraina.

Forţele pro-europene şi pro-ruse sunt în dispută de mult timp pe tema direcţiei de acţiune în Republica Moldova, situată între Ucraina şi România, reaminteşte Reuters.

Republica Moldova este candidată la aderarea la UE, motiv pentru care Bruxellesul şi mai multe ţări au făcut lobby pentru continuarea apropierii.

Sondajele sugerează că partidul Maiei Sandu, PAS (Partidul pentru Acţiune şi Solidaritate), ar putea deveni din nou cea mai puternică forţă politică la alegerile din 28 septembrie, dar nu va mai putea guverna singur.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Ce ai voie să iei cu tine în avion și ce rămâne la sol
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Universitatea Craiova a capitulat la Galați și a suferit prima înfrângere. Două rivale pot profita și le suflă oltenilor în ceafă
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Unde e cel mai „sigur” loc în avion, în caz de prăbușire?
Publicat acum 2 ore si 23 minute
Zelenski impune sancţiuni împotriva candidaţilor pro-ruşi de la alegerile parlamentare din Republica Moldova
Publicat acum 2 ore si 37 minute
Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabil” dacă va refuza să primească înapoi migranții din SUA
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Sep 2025
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 18 Sep 2025
Cutremur puternic în această seară
Publicat pe 19 Sep 2025
Locatarii scapă de o parte din costuri! Legea care taie din cheltuielile de bloc
Publicat pe 19 Sep 2025
”O avertizez pe ministra USR a Mediului să nu se joace cu focul”/ ”Nu scapi”
Publicat pe 19 Sep 2025
Românii fără venit se pot asigura medical 10 ani, gratuit. Ce trebuie să facă
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close