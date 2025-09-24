Un site fals cere bani oamenilor să se înscrie în Programul Rabla 2025. AFM, plângere penală la DIICOT

Administrația Fondului pentru Mediu a sesizat organele de urmărire penală în legătură cu o platformă online care induce cetățenii în eroare.

Conducerea AFM a depus o plângere penală la DIICOT împotriva operatorilor unui site neautorizat, care pretindea că poate facilita înscrierea rapidă și contra cost a persoanelor fizice în Programul Rabla Auto 2025.

Site-ul respectiv creează impresia că poate accelera accesul în program, deși înscrierea se realizează exclusiv prin aplicația oficială a AFM, gratuit și fără intermediari.

Când începe programul Rabla Auto 2025

Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice va începe pe 30 septembrie 2025, la ora 10:00, iar înscrierile se vor face doar prin platforma oficială disponibilă pe www.afm.ro

AFM reamintește tuturor cetățenilor că înscrierea în programele finanțate de instituție se face gratuit și doar prin intermediul platformei oficiale.

„Este revoltător și profund nedrept ca persoane neautorizate să profite de încrederea și dorința sinceră a cetățenilor de a accesa programele noastre de mediu, promițându-le, în mod fals, că pot obține un loc asigurat sau o înscriere mai rapidă în schimbul unei sume de bani. Astfel de practici nu doar că induc în eroare oameni de bună-credință, dar subminează și eforturile noastre de a menține un sistem corect, gratuit și transparent pentru toți”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Publicul este încurajat să consulte exclusiv canalele oficiale ale instituției, respectiv site-ul AFM și pagina de Facebook pentru informații corecte și actualizate.