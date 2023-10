UE a anunțat triplarea ajutorului umanitar pentru populația din Gaza

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat triplarea ajutorului umanitar pentru populaia din Fâșia Gaza, până la 75 de milioane de euro, potrivit unei postări făcute de aceasta pe platforma X, fostă Twitter.

"Comisia va crește imediat actuala sumă alocată pentru ajutorul umanitar destinat Fâșiei Gaza cu 50 de milioane de euro. Aceasta va aduce totalul la peste 75 de milioane de euro.

Vom continua cooperarea strânsă cu ONU și agențiile sale pentru a ne asigura că acest ajutor ajunge la cei în nevoie din Fâșia Gaza.

Comisia susține dreptul Israelului de a se apăra împotriva teroriștilor Hamas, cu respect deplin față de dreptul umanitar internațional. Lucrăm intens pentru a ne asigura că civilii nevinovați din Gaza beneficiază de sprijin în acest context”, a scris președinta CE după o discuţie cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres.

