Transferuri de la primării la deconcentrate și ANAF. Vasile Marica: Pilele sunt puse la adăpost

Transferurile de personal de la primării către structurile centrale sau deconcentrate au reînceput, susțin surse guvernamentale, pentru DCNews.

Aceste transferuri se fac înainte să intre în vigoare pachetul de legi prin care va fi restructurată administrația locală. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în jumătate din cele peste 3000 de primării există surplus de personal și se vor face disponibilizări, cifrele vehiculate fiind de 12-13.000 de angajați.

Din informații primite de DCNews, transferurile cu dedicație au pornit în regiunile Prahova, Timiș, Galați.

Vasile Marica, liderul Federației Naționale a Sindicatelor din Finanțe, Sed Lex, ne-a confirmat că există discuții în acest sens, deși în structurile centrale nu e necesară suplimentarea personalului. ”Poate la Inspecție, la control, la Executări silite, la recuperări de bani datorați statului ar mai fi nevoie de oameni, nu în birouri, a spus Marica. Din ceea ce am văzut până acum, însă, sunt păstrate pilele, sunt puse la adăpost. Iar protejații nu prea știu să facă nimic, nu-i văd pe teren, în aceste zone unde ar trebui crescut nivelul de activitate”, a spus Vasile Marica.

Guvernul nu și-a asumat răspunderea pentru legea administrației locale, neexistând un consens în Coaliție privind numărul posturilor care ar putea fi reduse. Premierul vrea desființarea a 45% din posturi, în timp ce propunerile venite de la Ministerul Dezvoltării vizau reducerea cu 25% a numărului de posturi din primării.

Pentru a debloca legea, premierul continuă consultările cu partidele din Coaliția de guvernare, iar astăzi, de la ora 14.00, se va întâlni cu reprezentanții primarilor de comune, orașe și municipii, dar și cu cei ai președinților de consilii județene. La discuții vor lua parte și delegați din cadrul structurilor asociative.

