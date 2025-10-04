Traian Băsescu spune că statul paralel nu există: E o copilărie

"Ideea asta că s-a inventat statul (n.r. - paralel) cu Coldea şi cu Băsescu e o copilărie. (...) E o poveste inventată pentru populaţie. S-a inventat statul paralel în timpul lui Băsescu... e o copilărie. Nu cred în stat paralel. Ce vedem este un singur stat. Bun, prost, ăla e şi sigur cine nu cunoaşte arhitectura statului îşi poate imagina orice: că mai există un stat pe care nu ştim cine îl plăteşte dar o mai fi un stat paralel... e o copilărie.

Există un singur stat care are oameni mai buni şi mai răi, oameni care respectă legea şi care o încalcă şi aşa mai departe", a declarat, sâmbătă seara, într-un interviu la Realitatea Plus, Traian Băsescu.

În acelaşi interviu, fostul preşedintele a vorbit şi despre actuala coaliţie de guvernare despre care a spus: "Ce încurcă foarte mult guvernarea este această instituție care a devenit mai puternică decât Guvernul, instituție care se numește coaliție. (...) Au câte un vicepremier de la fiecare partid, sunt reprezentați în discuția politică. De ce asistăm la această pierdere de vreme și la această instituție încurcă lume care este coaliția și care de fapt face jocuri politice în loc să lase Guvernul să guverneze?"