€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Politica

 
Data publicării: 20:23 04 Oct 2025

Traian Băsescu spune că statul paralel nu există: E o copilărie
Autor: Mihai Ciobanu

traian-basescu-vot-18-mai-prezidentiale-3_53989300 Sursa foto: Agerpres
 

Statul paralel despre care se spune că ar fi fost creat în mandatul de preşedinte al lui Traian Băsescu este o "copilărie", spune fostul preşedinte.

"Ideea asta că s-a inventat statul (n.r. - paralel) cu Coldea şi cu Băsescu e o copilărie. (...) E o poveste inventată pentru populaţie. S-a inventat statul paralel în timpul lui Băsescu... e o copilărie. Nu cred în stat paralel. Ce vedem este un singur stat. Bun, prost, ăla e şi sigur cine nu cunoaşte arhitectura statului îşi poate imagina orice: că mai există un stat pe care nu ştim cine îl plăteşte dar o mai fi un stat paralel... e o copilărie.

Există un singur stat care are oameni mai buni şi mai răi, oameni care respectă legea şi care o încalcă şi aşa mai departe", a declarat, sâmbătă seara, într-un interviu la Realitatea Plus, Traian Băsescu. 

În acelaşi interviu, fostul preşedintele a vorbit şi despre actuala coaliţie de guvernare despre care a spus: "Ce încurcă foarte mult guvernarea este această instituție care a devenit mai puternică decât Guvernul, instituție care se numește coaliție. (...) Au câte un vicepremier de la fiecare partid, sunt reprezentați în discuția politică. De ce asistăm la această pierdere de vreme și la această instituție încurcă lume care este coaliția și care de fapt face jocuri politice în loc să lase Guvernul să guverneze?"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

traian basescu
statul paralel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Georgia, zguduită de proteste masive în ziua alegerilor locale
Publicat acum 27 minute
Cine e posibila primă femeie prim-ministru a Japoniei
Publicat acum 49 minute
Traian Băsescu spune că statul paralel nu există: E o copilărie
Publicat acum 51 minute
Apple și Amazon profită de ”shutdown”-ul guvernului Trump
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Impozitul progresiv, soluție sau capcană? Avertismentul unui expert: Va crește sărăcia în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close