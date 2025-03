Tinicheaua lui George Simion. De ce nu va candida la prezidențiale 2025

Aceasta este concluzia lui Traian Băsescu. De ce? Pentru că are interdicție de a intra în Republica Moldova și Ucraina. „Cu asemenea tinichea”, nu te poți duce nici în fața BEC, nici în fața CCR, spune Traian Băsescu.

„Îmi este greu să cred că George Simion va candida. De ce? Vă dau următorul citat: „În Republica Moldova, potrivit Legii 200/2010 străinii pot fi declarați persoane indezirabile dacă aceștia au desfăşurat, desfăşoară ori există indicii temeinice în privinţa acestora că intenţionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică”.

Acest pasaj este din comunicatul în care se face public cunoscut că George Simion este persoana non-grata în Republica Moldova. El a avut prima dată interdicție de a intra în Republica Moldova în 2018. V-am citit comunicatul din martie 2024 care anunță că este persoana non-grata pentru încă cinci ani. Deci până în 2029. Cu asemenea tinichea, nu te poți duce nici în fața BEC, nici în fața CCR”, a zis Traian Băsescu la Digi 24.

Simion, băiat cuminte: Voi face ce zice domnul Georgescu

Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seara, că nu va candida la alegerile prezidențiale din luna mai, el adăugând că în continuare va face „ce zice domnul Călin Georgescu” și a subliniat că, pe plan legislativ, începând de miercuri dimineață, partidele de opoziție suveraniste vor intra în grevă parlamentară.



„Nu, nu voi candida la postul de președinte al României. Am candidat, am primit 1,3 milioane de voturi, Călin Georgescu a primit 2,1 milioane de voturi, urma să câștige al doilea tur de scrutin. Așa că decizia în acest moment este la domnul Călin Georgescu (...). Când oamenii votează pe cineva să-i reprezinte, trebuie ca acest lucru să se întâmple. De aceea eu voi face mai departe ce zice domnul Călin Georgescu și ce am vorbit luni cu domnul Călin Georgescu și cu doamna Ana Maria Gavrilă, nimic altceva. Mai sunt foarte puține zile până când se pot depune dosarele de candidatură. Nu vreau să stric unele știri false, care s-au perindat la unele posturi de televiziune, dar nu am complotat, nu am strâns, fără știrea domnului Călin Georgescu, semnături. Nu am făcut altceva decât să fiu corect față de propria conștiință, față de poporul român. Mai departe, vreau să fiu în continuare corect și nu mă voi da niciun pas, în stânga sau în dreapta, și rămân pe aceleași poziții”, a afirmat George Simion, la Realitatea TV.

În februarie 2024, liderul AUR, George Simion, a fost interzis în Republica Moldova pentru încă cinci ani. Interdicția anterioară de a intra în Republica Moldova expirase în 2023, fiind prelungită cu încă cinci ani. Expiră în 2029.

Este interzis și în Ucraina

Decizia a fost luată pe baza informațiilor disponibile cu privire la activitățile antiucrainene sistematice ale acestui politician, care contravin intereselor naționale ale Ucrainei și încalcă suveranitatea de stat și integritatea teritorială a acesteia. Declarațiile lui Simion George au drept scop discreditarea Ucrainei pe arena internațională și promovarea ideologiei unioniste care neagă legitimitatea frontierei de stat a Ucrainei. În plus, el răspândește narațiuni despre presupuse încălcări ale drepturilor minorității românești din țara noastră, spunea Kievul într-un răspuns transmis Guvernului României.

VEZI ȘI: Ultima cină a lui „Mesia”: singur și fără apostoli. Marii absenți de la protestul CCR

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News