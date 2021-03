Tiger Woods, primele declaraţii după accident. Ce îl ajută să îşi revină

„Este dificil să explic în ce măsură am fost impresionat atunci când am deschis televizorul şi am văzut mesajele de încurajare primite. Tuturor jucătorilor şi tuturor fanilor vreau să le mulţumesc pentru că mă ajută să traversez această perioadă dificilă”, a postat Tiger Woods pe Twitter.

Jucătorii de golf s-au echipat la un turneu recent cu tricou roşu şi pantaloni negri, culorile pe care le poartă de obicei vedeta de 45 de ani, cu 15 titluri de Grand Slam cucerite în carieră. Rory McIlroy, Jason Day sau Justin Thomas au apelat la acest gest. „Tiger este totul pentru mine” a spus Collin Morikawa, cel care a câştigat turneul WGC Workday Championship, desfășurat în perioada 25 – 28 februarie.

„Dacă nu era Tiger Woods, eu cred că circuitul şi golful în general nu ar fi fost unde se află azi” a spus și fostul lider mondial, Rory McIlroy, conform Prosport.