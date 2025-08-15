Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului

Absența președintelui Nicușor Dan de la festivitățile de Ziua Marinei, desfășurate la Constanța, a deschis ușa unui val de speculații, alimentate chiar de declarația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu.

Ionuț Moșteanu a spus că președintele este „în concediu, în țară” și că „va fi alături de români în altă parte, pe parcursul zilei”.

Această formulare vagă a creat așteptare și a lăsat loc interpretărilor: Unde este președintele și ce semnal vrea să transmită? A mai descoperit vreun festival al lupilor? Al oilor? Al cailor? Unii comentatori au speculat că Nicușor Dan, aflat poate în Făgăraș (orașul natal), a decis rapid, după apariția criticilor în mediul online, să se deplaseze la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată la doar 15-20 de minute distanță. Vizita ar fi putut fi o mișcare de imagine, cu rolul de a transmite un mesaj către publicul credincios, mai apropiat de Călin Georgescu/George Simion, și de a-și consolida legătura cu acest electorat.

La fel de plauzibil este și scenariul în care Ionuț Moșteanu a făcut o declarație de complezență, iar ulterior, văzând interesul stârnit, președintele a decis să apară într-un cadru cu încărcătură simbolică. În felul acesta, Nicușor Dan se poziționează subtil. Se distanțează de fastul militar și de simbolistica războiului, dar se apropie de ideea de spiritualitate și de Biserică.

Electoratul critic la adresa „pupătorilor de moaște” oricum nu i-ar întoarce spatele, iar publicul tradiționalist ar putea interpreta gestul ca pe o deschidere către valorile lor. În schimb, efectul declarației lui Ionuț Moșteanu a fost clar. A creat un orizont de așteptare, ca și cum președintele urma să apară în mod spectaculos, „să iasă dintr-un tort”, cum glumesc unele voci.

În final, rămâne întrebarea: A fost o reacție spontană la criticile din online sau un calcul de imagine bine gândit? Cert este că, în loc să stingă speculațiile, declarația ministrului Ionuț Moșteanu le-a alimentat.

