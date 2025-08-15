Data publicării:

EXCLUSIV  Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului

Autor: Anca Murgoci | Categorie: Politica
Agerpres
Agerpres

Absența președintelui Nicușor Dan de la festivitățile de Ziua Marinei, desfășurate la Constanța, a deschis ușa unui val de speculații, alimentate chiar de declarația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. 

Ionuț Moșteanu a spus că președintele este „în concediu, în țară” și că „va fi alături de români în altă parte, pe parcursul zilei”.

Această formulare vagă a creat așteptare și a lăsat loc interpretărilor: Unde este președintele și ce semnal vrea să transmită? A mai descoperit vreun festival al lupilor? Al oilor? Al cailor? Unii comentatori au speculat că Nicușor Dan, aflat poate în Făgăraș (orașul natal), a decis rapid, după apariția criticilor în mediul online, să se deplaseze la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, aflată la doar 15-20 de minute distanță. Vizita ar fi putut fi o mișcare de imagine, cu rolul de a transmite un mesaj către publicul credincios, mai apropiat de Călin Georgescu/George Simion, și de a-și consolida legătura cu acest electorat.

La fel de plauzibil este și scenariul în care Ionuț Moșteanu a făcut o declarație de complezență, iar ulterior, văzând interesul stârnit, președintele a decis să apară într-un cadru cu încărcătură simbolică. În felul acesta, Nicușor Dan se poziționează subtil. Se distanțează de fastul militar și de simbolistica războiului, dar se apropie de ideea de spiritualitate și de Biserică.

Electoratul critic la adresa „pupătorilor de moaște” oricum nu i-ar întoarce spatele, iar publicul tradiționalist ar putea interpreta gestul ca pe o deschidere către valorile lor. În schimb, efectul declarației lui Ionuț Moșteanu a fost clar. A creat un orizont de așteptare, ca și cum președintele urma să apară în mod spectaculos, „să iasă dintr-un tort”, cum glumesc unele voci.

În final, rămâne întrebarea: A fost o reacție spontană la criticile din online sau un calcul de imagine bine gândit? Cert este că, în loc să stingă speculațiile, declarația ministrului Ionuț Moșteanu le-a alimentat.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
15 aug 2025, 16:32
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
ParintiSiPitici.ro
De ce sunt atât de revoltați profesorii pe măsura creșterii normei didactice? Prof. Petruț Rizea: „Cred că de aici vine indignarea colegilor mei” / VIDEO
14 aug 2025, 19:12
Klaus Iohannis, somat de ANAF pentru o datorie de 4,7 milioane lei
14 aug 2025, 21:13
Moment amuzant într-o filmare cu Nicușor Dan. Faza a devenit virală în online / video
14 aug 2025, 19:52
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Conflict în coaliție pe tema suspendării unor proiecte PNRR. PSD cere consens politic
14 aug 2025, 14:28
Primăriile de comune amenință cu grevă generală pe 8 septembrie, după întâlnirea cu Bolojan
14 aug 2025, 13:56
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
14 aug 2025, 13:22
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit
14 aug 2025, 12:32
Bolojan discută cu primarii cu mandatul pe masă. ”O ușurare când nu voi mai fi premier”/ UPDATE
14 aug 2025, 11:52
Bolojan anunță reduceri de personal fără plăți compensatorii: Nu e normal doar să mărim taxele pentru români
13 aug 2025, 21:46
Vine și pachetul 3 de măsuri! Acesta decide alegerile pentru Primăria București. Cum se schimbă calculele politice
13 aug 2025, 22:53
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Replică din PSD pentru PNL în scandalul microbuzelor: Când nu faci nimic pentru oameni, îți rămâne doar să faci spume la gură
13 aug 2025, 19:28
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Alexandru Nazare propune capital social minim de 8.000 pentru SRL. Până acum a fost 200 de lei
13 aug 2025, 16:44
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, spune George Simion. „E inevitabil. Călin Georgescu, premier”
13 aug 2025, 16:48
Programul Anghel Saligny, anunț de la vârful Ministerului Dezvoltării. Ultimele precizări ale lui Cseke Atilla
13 aug 2025, 15:48
Modificare pentru firmele cu datorii la stat. Manevra pe care NU o vor mai putea face pentru a scăpa de plata obligațiilor fiscale
13 aug 2025, 13:45
Aproape 700.000 de companii din România NU au card bancar. Schimbarea decisă în Guvern
13 aug 2025, 13:23
România lipsește de la întâlnirea liderilor europeni cu Trump. Antonescu, ”întrebare pentru turistul din Basarabia”
13 aug 2025, 13:19
”Asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul”. Semnalul lui Chirieac înainte de summit-ul Trump - Putin: Este o palmă grea
13 aug 2025, 14:16
SUA critică România pentru anularea alegerilor prezidențiale. Bogdan Chirieac: Atunci ne felicitau pentru ce-am făcut. Acum ne condamnă
13 aug 2025, 12:04
Se fac jocurile pentru Primăria Municipiului București. Coaliția Puterii se ”reunește” anti-”extremiști”? Propuneri inedite
13 aug 2025, 11:08
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Miza reală pentru George Simion la alegerile locale: Cine va fi candidatul AUR pentru Primăria București
12 aug 2025, 21:31
Nicușor Dan și Zelenski, discuții despre viitorul regiunii. Ce au vorbit cei doi
12 aug 2025, 17:29
Ministrul Bogdan Ivan, acuzat că și-a propus finul în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, a revocat numirea / update
12 aug 2025, 15:59
Cum va fi reluat programul Rabla. Ministrul Diana Buzoianu anunță modificări
12 aug 2025, 15:26
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Alegeri primare deschis pentru un candidat unic al Coaliției la primăria Capitalei. Apel făcut de Burduja, PNL
12 aug 2025, 14:40
Mihai Fifor: Lăsați-ne cu Ucraina, prioritatea ministrului Apărării sunt numirile politice
12 aug 2025, 14:22
Scenariu: România va intra curând în recesiune. Bogdan Chirieac: Poate ia domnul Bolojan premiul Nobel pentru Economie
12 aug 2025, 12:32
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Senatorii intră în ședință pentru două Ordonanțe de Urgență. Ce trece astăzi prin Parlament
12 aug 2025, 08:40
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Romeo Lungu, președinte PSD Buzău, reacție la poziția lui Constantin Toma privind competiția internă din PSD
11 aug 2025, 19:51
Procedura de achiziție pentru serviciile unui expert AMEPIP, reluată după o ofertă neconformă. Anunțul Guvernului
11 aug 2025, 18:16
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu față de candidatura lui Titus Corlățean la șefia PSD
11 aug 2025, 14:47
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
”PSD nu a intrat la guvernare ca să iasă după două luni”. PSD, de două ore în ședință. Ce decid, cu adevărat, social-democrații?
11 aug 2025, 12:42
România are, în sfârșit, un cadru legal clar pentru parteneriate public-private: Ghidurile aprobate de Ministerul Finanțelor simplifică și facilitează investițiile strategice
11 aug 2025, 11:46
Bolojan, față-n față cu o măsură ce aduce bani la buget: Va aplica Impozitul minim global de 15% pentru multinaționale?
11 aug 2025, 11:05
Cele mai noi știri
acum 37 de minute
Miză cu ego încins în războiul Ucraina-Rusia. Trump își pregătește drumul spre Oslo. Cine ar pierde? Noi toți
acum 50 de minute
Vacanțe ieftine în 2025: Wizz Air deschide 15 destinații noi din România
acum 1 ora 3 minute
Harta războiului: Ce teritorii ucrainene se află în prezent sub control rusesc
acum 1 ora 11 minute
Speculații în lanț după apariția surpriză a lui Nicușor Dan la Sâmbăta de Sus, de Adormirea Maicii Domnului
acum 1 ora 51 minute
Alerte de fenomene extreme imediate: Furtuni în mai multe județe - 15 august/ Grindină și vânt puternic
acum 2 ore 6 minute
Icre negre, bani murdari și mafia sturionilor din Dunăre – Cristina Munteanu, WWF România - VIDEO
acum 2 ore 19 minute
Cadoul otrăvit pe care Vladimir Putin i-l va înmâna lui Donald Trump în Alaska
acum 2 ore 25 minute
Cum îl așteaptă locuitorii din Alaska pe Putin și ce cred cetățenii ruși despre întâlnirea cu Trump - FOTO/VIDEO
Cele mai citite știri
pe 14 August 2025
Un fermier a găsit 600 de milioane de dolari din banii lui Pablo Escobar îngropați pe terenul său
pe 14 August 2025
”A ieșit din biroul directorului, a făcut AVC și a murit”. Sfârșit tragic pentru o profesoară după ce a rămas fără post
pe 14 August 2025
Nicușor Dan a semnat. Cine-i ia locul în Guvern lui Anastasiu
pe 14 August 2025
Spunem vineri „La mulți ani”, de Adormirea Maicii Domnului? Părintele Vasile Ioana vine cu răspunsul
pe 14 August 2025
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români: Sunt tot timpul între 28 și 34 de grade. Mulți ghizi știu deja limba română aici
Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel