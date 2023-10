Se pare că Dumitru Buzatu s-a apucat de balet și limba chineză în închisoare / Video

După trei săptâmâni de la arestarea fostului președinte al Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, un alt fost vicepreședinte ale acestui Consiliu, Corneliu Bichineț, a organizat o conferință de presă în care a făcut mai multe declarații despre cum arată viața de după gratii a baronului PSD.

'Am lucrat foarte mulți ani cu omul acesta. Am plecat din 2016, dar am lăsat un Dumitru Buzatu altfel decât cel pe care îl vedem astăzi. Unii spun că Dumitru Buzatu este într-o stare de odihnă, unii spun binemeritată, meditează, unii spun la nemurirea sufletului, citește foarte mult, are cărți și medicamente', a declarat Corneliu Bichineț.

'Voi nu ați știut, dar aflați în premieră că Buzatu nu l-a avut mentor pe Ion Iliescu, așa cum cred toți neaveniții, el dintotdeauna a mers pe doctrina lui Confucius, i-a avut că mentori pe Ciu Enlai și Mao Zedong. Nu întâmplător a fost singurul român care a participat la moartea lui Hugo Chavez. Aflu că el a aruncat găină peste groapă, că și acolo se practică obiceiul acesta.', a spus Bichineț.

'Aflu că Buzatu, care are structura de lider, face sport, citește, are activități, iar spre seară, învață că toți ceilalți, jocuri de societate. Aflu că la lași este la modă baletul. Eu nu îi duc grijă lui Buzatu! Dacă va fi găsit vinovat, să plătească, iar dacă nu, va veni înapoi și mai puternic!', a mai declarat Corneliu Bichineț.

Corneliu Bichineț, actual în PMP, a mai trecut pe la PRM și PNL.

Dumitru Buzatu a fost reţinut după ce a fost prins în flagrant de procurorii anticorupţie când primea 1,25 milioane de lei mită pentru a favoriza o firmă să obţină un contract. Banii au fost găsiţi de anchetatori în portbagajul maşinii lui Dumitru Buzatu, după ce acesta i-ar fi primit într-un restaurant.

Avocata Ramona Tatarici a spus cum Dumitru Buzatu își poate reduce pedeapsa, chiar dacă vorbim de un flagrant.

„Nu cred că un flagrant este neapărat un dosar pierdut. Și în aceste dosare, munca avocatului poate fi importantă. Am văzut un flagrant, dar să nu uităm că trebuie să plecăm de la denunț, să vedem stenogramele din dosar, toate discuțiile care au fost avute în vedere. Acolo cred că Dumitru Buzatu s-a grăbit să dea o declarație. Cred că, în calitate de avocat, l-aș fi sfătuit să beneficieze de dreptul la tăcere pentru început. S-a grăbit să dea declarații. A fost o grabă în declarația lui, motiv pentru care am spus că rolul unui avocat este foarte important”, a zis avocata Ramona Tatarici, la Culisele Justiţiei.

Întrebată de jurnalista Laura Duță ce se poate face dacă avem un flagrant dovedit, se mai poate face vreun denunț, Ramona Tatarici a zis: „Haideți să ne gândim de ce Dumitru Buzatu a ajuns în această situație, ca urmare a unui denunț. În spatele unui flagrant, sunt foarte multe acte de urmărire penală. S-a dus cu tehnică pe el, au fost niște discuții anterioare. Și domnul Savin a făcut acel denunț pentru că și el era cercetat”. Vezi continuarea aici!

