România și Irlanda, cea mai mare creştere economică din UE

Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a înregistrat o creştere de 0,7% în primele trei luni ale acestui an comparativ cu trimestrul precedent, însă Irlanda şi România au avut cel mai semnificativ avans, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).



În zona euro, Produsul Intern Brut a înregistrat o creştere de 0,6% în primul trimestru al acestui an faţă de trimestrul precedent. În aceeaşi perioadă, Produsul Intern Brut al SUA a scăzut cu 0,4%. În trimestrul patru din 2021, Produsul Intern Brut al Uniunii Europene şi al zonei euro a crescut cu 0,5% şi, respectiv, cu 0,2%, comparativ cu precedentele trei luni, scrie Agerpres.



În rândul statelor membre UE, cel mai semnificativ avans al economiei în primul trimestru din 2022, comparativ cu precedentele trei luni, a fost înregistrat în Irlanda (10,8%), România (5,2%) şi Letonia (3,6%), singurele scăderi fiind în Suedia (minus 0,8%), Franţa (minus 0,2%) şi Danemarca (minus 0,1%).



Comparativ cu primul trimestru al anului trecut, PIB-ul a crescut cu 5,4% în zona euro şi cu 5,6% în Uniunea Europeană. Toate statele membre UE au raportat creşteri, cel mai semnificativ avans fiind înregistrat în Portugalia (11,9%) şi Irlanda (11,3%). România a înregistrat o creştere anuală de 6,5% în primul trimestru din 2022, după un avans anual de 2,4% în trimestrul patru din 2021.



În cazul României, datele Eurostat coincid cu cele publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică, conform cărora economia României a crescut cu 5,2% în primul trimestru al acestui an faţă de trimestrul precedent, în timp ce faţă de perioada similară a anului trecut avansul a fost de 6,5%.

PIB-ul României, în creştere în primul trimestru. Date oficiale de la INS

Comparativ cu trimestrul IV din 2021, PIB a crescut în primele trei luni ale anului cu 5,2%, anunță INS. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2021, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 6,5% atât pe seria brută cât şi pe seria ajustată sezonier.

Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul I 2022, a fost de 341.805,0 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 5,2% faţă de trimestrul IV 2021 și în creștere cu 6,5% față de trimestrul I 2021. Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2022 a fost de 272.336,5 milioane lei preţuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 6,5 % faţă de trimestrul I 2021.



La creșterea PIB, în trimestrul I 2022 faţă de trimestrul I 2021, au contribuit în mod deosebit următoarele ramuri: Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, transportul și depozitarea, hoteluri și restaurante (2,6%), cu o pondere de 20,5% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 12,2%; Informațiile și comunicațiile (1,8%), cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 23,3%; Activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (0,7%), cu o pondere de 5,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 9,5%; Activitățile de spectacole, culturale și recreative; reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii (0,2%), cu o pondere de 2,6% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului de activitate cu 9,2%; Impozitele nete pe produs (0,4%), cu o pondere de 9,4% la formarea PIB şi care au înregistrat o creștere a volumului lor cu 4,0%.



O contribuţie negativă la creșterea PIB a înregistrat-o industria (-0,1%), cu o pondere de 25,8% la formarea PIB şi care a înregistrat o scădere a volumului de activitate cu 0,3%. Contribuţii pozitive importante au avut: cheltuiala pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,0%, contribuind cu 4,4% la creşterea PIB; cheltuiala pentru consumul final individual al administrației publice, al cărei volum s-a majorat cu 7,5%, contribuind cu 0,6% la creşterea PIB; cheltuiala pentru consumul final colectiv al administrației publice, al cărei volum s-a majorat cu 7,9%, contribuind cu 0,9% la creşterea PIB; Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial nu s-a modificat, revizuirea estimărilor pentru trimestrul I 2022 faţă de varianta „semnal” publicată în 17 mai 2022 fiind nesemnificativă. Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană

