Regulament european cu implicații pentru securitatea energetică a României, în dezbatere

Deschiderea conferinței a fost făcută de europarlamentarul Georgiana Teodorescu (ECR), membru în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie a Parlamentului European, care a arătat care sunt principalele provocări cu care se confruntă sectorul energetic în Europa. La rândul său, europarlamentarul Adrian Axinia (ECR), membru în Comisia pentru Transport și Turism, a evidențiat modul în care dificultățile din energie afectează și alte sectoare vitale pentru economia europeană. Expertul în energie Alexandru Gliga a prezentat modalitățile prin care provocările actuale pot fi transformate în oportunități la nivelul Uniunii. Totodată, Constantin Văduva, fost director în Consiliul de Administrație al Transelectrica, a adus în atenție perspectiva sectorului energetic național.



Conferința s-a încheiat cu prezentarea concluziilor de către europarlamentarul Georgiana Teodorescu, care a accentuat necesitatea unei abordări unitare și coerente la nivel european și național.



„Comisia Europeană vrea să stabilească ținte intermediare pentru anul 2040 în ceea ce privește decarbonizarea, luând ca an de referință anul 1990. În mandatul trecut a fost adoptată Legea climatică, iar acum Comisia Europeană propune un regulament privind ținta intermediară pentru anul 2040, cu o reducere de 90% a gazelor cu efect de seră față de nivelurile din 1990. României, anul de referință 1990 nu îi este deloc favorabil, întrucât emisiile de la acea vreme au scăzut masiv din pricina închiderii multor rafinării; prin urmare, ne-ar fi fost mult mai favorabil un an de referință anterior lui 1990”, a explicat Teodorescu.



La nivelul Consiliului, Franța, Germania, Polonia, Italia și România au cerut o amânare a acestor noi ținte intermediare. Această minoritate de blocaj a determinat președinția daneză să anuleze votul din Consiliu, care urma să aibă loc joia trecută, pe 18 septembrie.



„Personal, în calitate de membru în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie, a Parlamentului European, am depus amendamente prin care am solicitat respingerea propunerii Comisiei pentru aceste ținte intermediare, a adăugat Teodorescu. Guvernanții de azi spun că încearcă să amâne închiderea centralelor pe cărbune, planificată pentru finalul anului 2025. Acum 4-5 ani, când și-au asumat această răspundere, la guvernare erau tot ei, PSD și PNL. Pachetul Green Deal a fost propus tot de Ursula von der Leyen (EPP/PNL) și susținut masiv de SD/PSD”, a adăugat europarlamentarul.