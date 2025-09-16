”Reformă” administrativ-teritorială: Comasare pe semnătură privată, în Alba și Cluj. 860 hectare de pădure, miza afacerii

De prea mulți ani, România ține la sertar reforma administrativ-teritorială. Mulți au vorbit, mulți a promis comasarea, eficientizarea etc, dar totul s-a blocat fiindcă se pierd posturi de primari, videprimari, președinți de consilii.

Dacă nu s-a putut face comasarea de sus în jos, prin lege sau prin schimbarea Constituției, unii primiari, cu binecuvântarea șefilor de CJ, au pornit la comasarea, sau mai degrabă cucerirea de teritorii din județele vecine.

În Alba și în Cluj, de exemplu, printr-o semnătură privată, primăriei din Beliș i s-au luat 8,6 milioane de metri pătrați de pădure. Primarul de aici ne spune: ”Documentele justificative privind intabularea terenului le deține Primăria comunei Horea, județul Alba”. Deci, nu deranjează pe nimeni din Cluj actul administrativ din Alba. Iată, un exemplu ca la carte de comasare. Domnul Ilie Bolojan ar fi trebuit să mai arunce un ochi pe la vecini, când era acasă, poate astăzi reușea să facă reforme fără zgomot. O semnătură și s-a decis.

Unde-i lege nu-i tocmeală. Chiar dacă au trecut 22 de ani

Un act administrativ și un înscris sub semnătură privată au trecut peste 9,6 milioane de metri pătrați din județul Cluj în județul Alba.

Cum s-a întâmplat totul? Primarul din comuna Horea, Nicola Marin, pare că și-a amintit, în 2023, de o decizie a Tribunalului din Cluj, din 2001. Și a pus-o în aplicare. Unde-i lege nu-i tocmeală! Așa s-a făcut că-n 2023, din pix, 9,6 milioane de metri pătrați au ajuns sub administrarea județeană a celebrului Ion Dumitrel, asta după ce primarul din Horea a semnat încadastrarea din comuna Beliș, ce aparține de județul Cluj. De la Alin Tișe, de ”acasă”.

Măr otrăvit?

Din cei 9,6 milioane, 8,6 milioane sunt păduri. Coincidență sau nu, prin cadastrarea gratuită a comunei, (Comuna Horea a fost beneficiar al programului pilot CESAR referitor la cadastrarea gratuită a imobilelor de pe rază UAT Horea, programul derulat prin ANCPI, între anii 2012-2017- ne spune Primăria din Horea) oamenii s-au trezit fără păduri. Au primit, în schimb, pășuni.

Primarul comunei Horea susține, prin răspuns oficial, că ”din informațiile pe care le avem nu a fost nimeni desproprietărit, dar se poate să fi fost unele erori în urma acestor cadastrări generale, erori care s-au remediat sau sunt în curs de remediere”.

O asociație ridică problema însă, cu privire la interesul mare față de cei 8,6 milioane de mp de pădure. Celor de la Legal Drive nu li pare o coincidență acest interes pentru păduri din județul Alba, cu atât mai mult cu cât locuitorii din Horea acuză cadoul otrăvit al Primăriei. Mai nou, în Parcul Apuseni, Primăria Horea face construcții. Sursa citată scrie că sunt permanente, ridicate de Primărie lângă locul unde organizează Târgul Lemnarilor.

Primăria din Horea ne spune: ”construcțiile la care faceți referire sunt construcții provizorii pe pășunatul proprietate a comunei Horea, ridicate pentru locuitorii comunei care desfășoară activități agricole și zootehnice pe perioada verii (sezoniere)”.

Adică aceste construcții de mai jos:

Acuzațiile sunt că Primăria din Horea s-ar fi și extins (căci ar avea experiență) către Beliș și Măguri Răcătău, cu aceste construcții, pentru ”locuitorii sezonieri ai comunei”. Prefectul din Cluj, Maria Forna, a spus, pentru presa locală, ”Nimeni nu construiește într-un UAT fără ca măcar Primăria să aibă cunoștință despre documentația depusă în acest sens”.

Primăria din Beliș ne-a răspuns că ”nu a eliberat certificat de urbanism sau autorizație de construire” cu privire la construcțiile mai sus menționate, fără a da însă alte detalii.

Unul ia cu două mâini, altul închide ochii

Legat de extinderea prin împroprietărire, primarul din Horea ne spune: ”În anul 2023 s-a demarat lucrarea de intabulare a proprietății comunei Horea situate administrativ pe raza județului Cluj, respectiv comuna Beliș și comuna Măguri Răcătău, în baza unei sentințe civile emise în anul 2001 de către Tribunalul Cluj. Consiliul Local Horea a adoptat o hotărâre prin care a luat la cunoștință și și-a însușit documentația care a stat la baza intabulării dreptului de proprietate a comunei Horea asupra suprafeței de teren (pășune și pădure) situată administrativ pe raza județului Cluj (Beliș și Măguri Răcătău), care este în domeniul public în comun. Alba, în baza sentinței civile mai sus amintite”.

Mai simplu, o spune primarul din Beliș, Violeta Trifu: ”Terenul (...) este administrativ pe teritoriul comunei Beliș, dar este proprietatea comunei Horea”.

Când ne referim la mai simplu, desigur, ne referim la mai puține cuvinte. Căci, dacă luăm cuvânt cu cuvânt ceea ce ne transmite primărița, înțelegem că o comună este administratorul proprietății unei alte comune, din alt județ. Oricum, nu pare a fi nicio problemă aici. De văzut pădurea pare că o vede doar cel ce a luat-o (căci nu și-o fi amintit după 22 de ani din pură întâmplare de decizia instanței), dar nu și cel care a dat-o. Deci în vreme ce județul Alba își umple brațul, județul Cluj închide ochi.

