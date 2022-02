„Vreau să menționez un lucru foarte important. Îngrijorarea privind conflictul apărut... Să știți că vom fi și noi afectați la Tulcea. Dacă mă refer la componenta de turism, au început să fie reticențe, și mă refer la navele de croazieră, care, anul acesta, erau estimate să vină în jur de 300. Veneau către Tulcea din Germania, Austria etc. Dar există o reticență a operatorilor și a turiștilor. Gândiți-vă că această problemă era ridicată de acum două săptămâni. Lumea ridică această problemă și s-ar putea să fie o problemă mare cu numărul de turiști pe care îl estimam a ne călca pragul la Tulcea, în Delta Dunării”, a spus Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„Acest conflict, pentru noi și pentru toată lumea, va lăsa răni adânci”, a mai spus preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea.

Horia Teodorescu, preşedintele CJ Tulcea, la DC News

Vezi și: Rusia - Ucraina, război. Ce s-a întâmplat cu o delegație de la Odessa venită la Tulcea: Este îngrijorător, suntem în prima linie

Amintim că, tot la DCNews, Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, a dezvăluit ce s-a întâmplat cu o delegație de la Odessa venită la Tulcea pentru un proiect important.

„Noi am avut o întâlnire privind fondurile europene și am avut la Tulcea o delegație de la Odessa. Nu au apucat să dea bună ziua cei de la Odessa, fiind sunați să se întoarcă pentru mobilizare. Nu au apucat să intre în conferința pentru acest proiect, au plecat înapoi în Ucraina. Am citit pe fața celorlalți îngrijorare. Etnicii români care trăiesc în Ucraina puneau problema dacă ar avea șansa să se refugieze la Tulcea, ținând cont de relațiile de prietenie care ne leagă. Îngrijorarea maximă pentru ei era că, noaptea trecută, au picat acele rachete la Odessa. Ismail nu este departe. Noi suntem apropiați, ținând cont de faptul că suntem înfrățiți administrativ. Relații bune și cu Odessa. Le-am citit tristețea pe față, se gândeau ce vor face cu familiile lor”, a spus, joi după-amiază, Horia Teodorescu, preşedintele Consiliului Judeţean Tulcea, în cadrul interviului acordat DCNews. „Este îngrijorător, suntem în prima linie”, a subliniat acesta.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News