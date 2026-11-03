Ratingul de țară al României, stabil cu o condiție. Ministrul Alexandru Nazare: Scăpăm de securea asta cu care trăim deasupra capului

Alexandru Nazare / FOTO: Agerpres

România ar putea obţine, în 2027, o îmbunătăţire a perspectivei ratingului de ţară, de la negativă la stabilă, dacă bugetul pentru anul viitor va fi credibil, iar execuţia bugetară va fi bună, spune ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

"Agenţiile de rating, în cazul în care constată că bugetul este credibil, că execuţia anului 2026 arată îmbunătăţiri - şi arată în momentul de faţă -, atunci e clar că vom avea în primă instanţă o menţinere a ratingului.

Dar menţinerea ratingului din primul trimestru din 2027, cu o execuţie bună în 2027, ne deschide în sfârşit perspectiva să ridicăm perspectiva de la negativ la stabil, adică scăpăm de securea asta cu care trăim deasupra capului de la trimestru la trimestru că putem să pierdem calificativul de investiţii", a afirmat Nazare, la dezbaterea organizată cu ocazia lansării celei de-a treia ediţii a Barometrului Antreprenorilor NewMoney-INSCOP, potrivit Agerpres.

"O protecţie pentru toţi românii"

Ministrul a subliniat importanţa menţinerii calificativului de investiţii pentru economia românească.

"Calificativul de investiţii şi acest rating, la fel ca şi deficitul, nu este o chestiune abstractă, e o protecţie pentru toţi românii. E protecţia economiilor românilor, e protecţia investiţiilor românilor, e protecţia locurilor de muncă a tuturor românilor, pentru că o pierdere a calificativului de investiţii ar avea efecte catastrofale pentru toată economia. Nu rele, nu dificile, catastrofale", a avertizat acesta.

Datoria publică, "un sac în care aruncăm deficitele"

În ceea ce priveşte datoria publică, Nazare a atras atenţia asupra ritmului accelerat de creştere din ultimii cinci ani şi a costurilor cu dobânzile.

"Datoria noastră publică a crescut, a accelerat. Ritmul din ultimii cinci ani este incredibil. Şi practic ce e datoria publică? E un fel de sac în care aruncăm deficitele fiecărui an. Şi cu cât deficitele sunt mai mari, cu atât sacul devine mai greu, și mai greu de dus. Şi cu costuri mai mari. Şi uitaţi că ajungem la 3% sau un pic peste 3 costuri cu dobânzile, adică practic jumătate din deficitul acestui an. Cel prognozat este numai cost cu dobânda", a explicat ministrul Finanţelor.

El a insistat asupra necesităţii reducerii costurilor de finanţare.

"Devine din ce în ce mai greu de dus. Deci este obligatoriu să facem tot ce ţine de noi, să scădem costurile de finanţare. Piaţa a devenit mai grea", a adăugat Nazare.

"Nu putem să creştem datoria pentru cheltuieli curente"

Ministrul a arătat că împrumuturile ar trebui orientate către investiţii şi dezvoltare, nu către acoperirea cheltuielilor curente.

"Dar aceşti bani trebuie să fie strict pentru zona de dezvoltare. Dacă sunt, să fie strict pentru zona de dezvoltare. Adică nu putem să creştem datoria pentru cheltuieli curente. Sau pentru alte tipuri de cheltuieli rigide pe care nu le putem acoperi altfel. Trebuie să facem în aşa fel încât acest gap să devină cât mai mic. De aceea scăderea deficitului e atât de importantă şi de aceea trebuie să fim consecvenţi şi să ne ţinem de acest plan", a susţinut Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, România trebuie să continue ajustarea deficitului bugetar până în 2030.

"Avem un plan până în 2030. Trebuie să ajustăm câte un pic în fiecare an. Deci trebuie să facem în aşa fel încât să arătăm că acest trend continuă. Cu cât acest trend va continua, cu atât vor scădea costurile de finanţare, cu atât economia privată va avea mai mulţi bani, cu atât vor fi şanse mai mari pentru o relansare economică. Lucrurile sunt foarte legate, nu sunt separate", a mai spus ministrul Finanţelor.

Agenţiile de rating revin, în 2027, în România

Reamintim că, la începutul lunii octombrie, România a scăpat de retrogradarea la "junk". Standard & Poor's (S&P) a confirmat ratingul BBB-/A-3.

Verdictul S&P reprezintă ultima dintre evaluările programate în 2026. Anterior, Fitch și Moody’s au analizat situația României și au decis, la rândul lor, să păstreze țara în categoria recomandată investițiilor, însă cu perspectivă negativă.

Agenţiile de rating revin, în 2027, în țara noastră. România are de trecut examene foarte dificile - evaluarea Fitch în ianuarie, Moody's în februarie şi SP în martie.