Legea salarizării. Horațiu Raicu, liderul Federației Naționale a Lucrătorilor, după discuțiile cu Luca Niculescu: "Această majorare va fi mâncată de inflație"

Imagine cu rol ilustrativ. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Horațiu Raicu, liderul Federației Naționale a Lucrătorilor, a făcut câteva precizări după ce, luni, liderii marilor confederații sindicale au avut discuții cu premierul Luca Niculescu. Sindicatele își doresc majorarea salariului minim.

Sindicatele i-au prezentat, luni, premierului Luca Niculescu un pachet de 13 măsuri urgente pentru piața muncii, în cadrul unei întâlniri ce precedă negocierile oficiale din Consiliul Național Tripartit.

"Nu a fost o negociere propriu-zisă. A fost, haideți să îi spunem, mai mult un brefing, o tatonare unde noi, toate cele cinci confederații sindicale, am mers cu un set de probleme, mai precis 13 măsuri pe care i le-am propus domnului premier. Această întâlnire a fost o întâlnire pregătitoare înaintea Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care urmează să aibă loc, o întâlnire în care atunci vom discuta aspecte care vizează salariul minim brut.

Dar am atras atenția asupra tuturor problemelor cu care se confruntă piața muncii, fie că suntem în sectorul public sau în sectorul privat, și sunt probleme care nu mai suportă amânare și asupra cărora politicul și Guvernul trebuie să se aplece", a spus Horațiu Raicu, la Realitatea Plus.

"Această majorare va fi mâncată de inflație"

Întrebat care ar fi compromisul pe care l-ar putea accepta, acesta a mai spus:

"Acum, nu pot să vorbesc, pentru că, pentru a accepta un compromis, trebuie să fim de acord toate cele cinci confederații sindicale. Să vedem care va fi oferta Guvernului. Știm destul de bine că avem o fiscalitate cât se poate de crescută pe muncă. Dacă se va majora salariul minim fără ca, în fapt, să vii și cu anumite măsuri pe zona fiscală, această majorare va fi atenuată, va fi mâncată de inflație.

Guvernul trebuie să vină cu un set de măsuri cât se poate de clară. O dată ca politică salarială. Doi, să vedem care este viziunea Guvernului în ceea ce privește salarizarea în sectorul public și aici mă refer la legea salarizării unitare, piața de energie, piața de carburant.

Am solicitat măsuri în ceea ce privește sectorul agricol. Sunt aspecte mult mai mari și mult mai grele decât neapărat cele legate de de salarizare. Toate acestea nu fac altceva decât să ne conserve venitul și să ne aducă spre către un trai decent", a mai spus liderul Federației Naționale a Lucrătorilor.

Ce solicită confederațiile sindicale

Cele cinci confederații sindicale au solicitat identificarea unor soluții la principalele probleme economice și sociale care afectează salariații și populația României, potrivit unui comunicat al Blocului Național Sindical (BNS).

Printre principalele subiecte aflate pe agenda discuțiilor se numără:

- Salariul minim pe economie pentru 2027, începând cu 1 ianuarie, stabilirea acestuia în raport cu prevederile legislative și coșul minim pentru un trai decent, precum și posibilitatea încheierii unui acord tripartit;

- Reechilibrarea sarcinii fiscale asupra muncii, printr-un acord tripartit care să prevadă transferul unor puncte procentuale din contribuțiile de asigurări sociale de la lucrători către angajatori;

- Adoptarea Legii salarizării unitare în sectorul bugetar și corectarea inechităților existente;

- Relansarea negocierilor colective, inclusiv inițierea negocierilor la nivel național, stimularea negocierilor sectoriale și la nivel de grup de unități, eliminarea obstacolelor din companiile cu capital de stat și intensificarea controalelor privind respectarea legislației;

- Aprobarea bugetului de stat pentru 2027 și, în termen de maxim 30 de zile de la adoptarea Legii bugetului se vor aproba, prin Hotărâre de Guvern, toate bugetele societăților comerciale cu capital majoritar de stat astfel încât să se creeze premisele negocierilor colective la nivelul acestora;

- Măsuri de protecție socială în contextul crizei energetice, pentru protejarea consumatorilor vulnerabili, reducerea TVA la 5% pentru lemnul de foc și limitarea efectelor prețurilor ridicate la energie asupra competitivității companiilor;

- Protejarea puterii de cumpărare și a securității alimentare a populației;

- Corectarea sistemului de pensii, în special în ceea ce privește stagiul de cotizare pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale/ deosebite și pentru persoanele cu dizabilități;

- Corectarea erorii materiale din Legea coșului minim pentru un trai decent și aplicarea corespunzătoare a prevederilor acesteia.

Cele cinci organizații sunt Blocul Național Sindical (BNS), Confederația Națională Sindicală "Cartel ALFA", Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România - Frăția (CNSLR-Frăția), Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR) și Confederația Sindicală Națională "Meridian" (CSN Meridian).

Un prim set de măsuri

Prim-ministrul Luca Niculescu și-a exprimat, luni, sprijinul pentru un prim set de măsuri concrete care să răspundă nevoilor societății: indexarea pensiilor, debirocratizare și includerea sindicatelor în procesul de consultare pentru elaborarea poziției naționale față de următorul ciclu de finanțare europeană.

Dialogul dintre Guvern și confederațiile sindicale va continua, în perioada imediat următoare, în formatul asigurat de Consiliul Național Tripartit, mai precizează sursa citată.

Ce spunea Sorin Grindeanu, după ședința PSD

După ședința PSD de luni, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a punctat nevoia adoptării unei noi legi a salarizării unitare care să elimine nedreptățile din sistem.

"România are nevoie de o lege a salarizării unitare, astfel încât să încadrăm lucrurile pe o piramidă corectă, să eliminăm anumite nedreptăţi care se găsesc în acest moment. E nevoie să existe o lege care să fie discutată cu toţi partenerii sociali, fie că vorbim de patronate, fie că vorbim de sindicate", a punctat Sorin Grindeanu.