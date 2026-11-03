Electrocasnice, haine, televizoare și telefoane-ce caută românii la Black Friday. Topul preferințelor în 2026

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Electrocasnicele mici, hainele, televizoarele și telefoanele rămân printre cele mai căutate categorii la Black Friday. Laptopurile au revenit la rândul lor în top 10 preferințe de Black Friday 2026, în creștere cu 46% în intenția de achiziție.

Cât privește cheltuielile, o treime dintre potențialii cumpărători plănuiesc să aloce un buget de peste 3.000 de lei pentru Black Friday 2026. 1 din 6 români care vor să facă o achiziție de Black Friday 2026 a planificat un buget de peste 5.000 de lei, iar bugetul mediu a crescut cu aproape 10%, arată un studiu Kantar România.

Black Friday rămâne printre cele mai cunoscute evenimente din România, cu o consolidare continuă a popularității și o notorietate de 92%, arată studiul realizat de Kantar România în perioada premergătoare evenimentului. 56% dintre cei care sunt la curent cu acest eveniment de shopping au declarat că au în plan achiziții la ediția din 2026.

O treime dintre potențialii cumpărători cu ocazia Black Friday au planificat un buget mai mare de 3000 de lei, iar unul din șase a declarat că alocă un buget de peste 5.000 de lei pentru acest eveniment de shopping. În același timp, bugetul mediu alocat a crescut cu aproape 10%, comparativ cu anul trecut.

Cumpărăturile online de Black Friday rămân populare în România

Cumpărăturile online își păstrează popularitatea, iar eMAG rămâne prima platformă online la care se gândesc potențialii cumpărători, fiind luată în calcul de aproape jumătate dintre ei. Acest lucru este reflectat și de faptul că tot mai mulți români spun că au participat în trecut la evenimentul de shopping: 34,8% dintre cei familiarizați cu Black Friday arată că au achiziționat un produs aflat la promoție anul trecut, în creștere cu 5,5 pp față de 2025. De asemenea, peste un sfert dintre respondenți declară că au încredere „multă” și „foarte multă” în campania de Black Friday.

„Datele din acest an confirmă atractivitatea evenimentului Black Friday în rândul consumatorilor români, pe fondul unui nivel ridicat de notorietate și al unei încrederi stabile în eveniment. Remarcăm totodată o evoluție pozitivă a bugetului mediu planificat, care ajunge la aproximativ 3.600 de lei, semnalând disponibilitatea consumatorilor de a aloca sume mai mari pentru achizițiile de Black Friday. Un alt indicator încurajator este creșterea participării la eveniment, dar și diversificarea comportamentului de cumpărare, prin interesul tot mai mare pentru combinarea canalelor online și offline, care a atins cel mai ridicat nivel din istoria studiului. Toate aceste evoluții confirmă că Black Friday rămâne un reper important pentru consumul din România, cu un potențial semnificativ de a genera interes și oportunități de achiziție”, a declarat Carmen Pătrașcu, Country Manager, Kantar România.

Cele mai populare produse în topul preferințelor românilor de Black Friday 2026

Pe primul loc în topul preferințelor românilor pentru Black Friday 2026 se află categoria electrocasnicelor mici, 37% dintre potențialii cumpărători declarând că ar fi interesați de o astfel de achiziție. Pe locul al doilea se situează televizoarele (33,8%), categorie în creștere cu 15% comparativ cu anul trecut. Topul este completat de interesul pentru haine (26,3%), segment care își menține anual popularitatea în rândul consumatorilor.

Laptopurile revin și ele în lista celor mai căutate produse de Black Friday 2026, în creștere cu 46% comparativ cu anul trecut. Alte categorii care se regăsesc în top 10 sunt cea a telefoanelor mobile (23,8%), frigiderelor (18,9%), mașinilor de spălat (18,5%).

Cum a fost realizat studiul Kantar

Studiul a fost realizat în perioada 8-15 octombrie 2026, pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 2001 respondenți, cu vârste între 18 și 65 de ani, interviurile fiind realizate prin metoda CATI, cu marja de eroare maximă admisă la nivel total de 2,2%, pentru un nivel de încredere de 95%.

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