Ranger cu Ianis Hagi pe teren 69 de minute și-a surclasat marea rivală Celtic deja campioană în Scoția

Golurile meciului de pe Ibrox Park au fost înscrise de Todd Cantwell (minutul 5), John Soutar (34) şi Fashion Sakala (70). Internaţionalul român Ianis Hagi a jucat la învingători din minutul 69.



Celtic şi-a asigurat la sfârşitul săptămânii trecute câştigarea campionatului pentru a 11-lea oară în ultimii 12 ani. Echipa are 95 de puncte şi nu mai poate depăşi recordul de 106 puncte pe care l-a stabilit în 2017.



Celtic are 10 puncte avans faţă de Rangers, care va încheia pe locul 2. Rangers a fost singura care a întrerupt hegemonia alb-verzilor în ultima vreme, prin titlul din 2021.



Celtic are în palmares 53 de titluri de campioană a Scoţiei, fiind aproape de recordul lui Rangers (55).



Celtic a câştigat în acest sezon şi Cupa Ligii scoţiene şi va disputa şi finala Cupei Scoţiei, pe 3 iunie, contra echipei Inverness, având şansa de a realiza o nouă triplă naţională.

