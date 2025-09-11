PSD lansează programul economic al toamnei. Partidul promite peste 120.000 de noi locuri de muncă

Partidul Social Democrat și-a prezentat astăzi viziunea asupra relansării economice a României, un plan care mizează pe investiții, cercetare și sprijin pentru tineri. Sorin Grindeanu a insistat că măsurile propuse nu aduc presiune suplimentară asupra bugetului, fiind concepute pe termen lung, cu autofinanțare sau prin atragerea de fonduri europene.

Sorin Grindeanu a precizat că PSD va prezenta în detaliu măsurile în cadrul Coaliției și le va discuta inclusiv cu mediul de afaceri, sindicatele și patronatele, pentru că lor li se adresează în mod direct.

Programul PSD vine cu obiective clare: revenirea la o creștere economică de peste 3% în următorii trei ani, depășirea pragului de 5% în cinci ani și crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele strategice. Totodată, formațiunea promite reducerea deficitului comercial sub 8% din PIB și scăderea decalajelor regionale cu 15%

Una dintre măsurile-cheie o reprezintă introducerea „creditului fiscal”, un mecanism prin care companiile care realizează investiții noi beneficiază de deduceri masive din impozitul pe profit, pe o perioadă de până la zece ani. De asemenea, PSD propune crearea „Ghișeului unic pentru investiții”, o platformă digitală care să elimine blocajele birocratice și să accelereze accesul firmelor la autorizații și avize.

Un alt pilon este susținerea IMM-urilor, considerate „combustibilul real al economiei”. Statul ar urma să garanteze creditele bancare pentru aceste companii, în proporție de 60% pentru investiții și 40% pentru capital de lucru. Schema ar include criterii de eligibilitate clare și un plafon anual, astfel încât resursele publice să fie utilizate transparent.

Un capitol important al programului este dedicat companiilor care investesc în cercetare-dezvoltare-inovare. Printre stimulente se numără super-deduceri de până la 200% pentru cheltuielile de cercetare, sprijin financiar de până la 50% pentru centre de date și proiecte de inteligență artificială, precum și credite fiscale de 30% pentru activități inovative.

„România are o mulțime de oportunități și talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate”, a subliniat Grindeanu. PSD mizează pe faptul că aceste măsuri vor genera locuri de muncă bine plătite, vor aduce venituri fiscale suplimentare și vor oferi țării capacitate digitală și securitate tehnologică

Pentru a combate rata ridicată a șomajului în rândul tinerilor, programul include inițiativa „Primul loc de muncă”. Aceasta presupune acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei în al doilea an pentru tinerii NEET angajați pe perioadă nedeterminată. Măsura este finanțată din fonduri europene, iar angajatorii care beneficiază de aceste stimulente vor avea obligația să mențină contractele cel puțin un an după încetarea facilităților.

Ținta anunțată de PSD este ca peste 25.000 de tineri să fie integrați anual pe piața muncii, alături de sprijinirea a 1.000 de proiecte de cercetare și acordarea de garanții pentru credite IMM în valoare de 15 miliarde de lei.

În perioada următoare, PSD va solicita Coaliției sprijinul pentru ca aceste măsuri să fie transformate în legi în termen de 60 de zile. „România poate mai mult! Prin muncă, inovație și șanse egale”, a conchis Grindeanu, subliniind că doar un plan economic solid poate contracara ascensiunea populismului și poate reda încrederea oamenilor în direcția țării.

