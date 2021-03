Programul "Prima Casă". Dragoș Nichifor, analist credite: Este primul an în care bugetul SCADE cu 500 de milioane de lei

"În anul 2017 s-a luat decizia ca bugetul pentru Programul Prima Casă la vremea aceea să fie un buget multianual și prin care statul să își reducă intervenția în acest proces de creditare. Astfel, anul acesta e primul an în care bugetul scade cu 500 de milioane de lei, tocmai în ideea în care se dorește retragerea intervenției statului. Nu știm dacă anul viitor se va mai aloca plafon sau nu.

Să știți că în piața imobiliară există o efervescență vizavi de schimbarea locuinței într-una mai spațioasă sau într-una compartimentată mai bine și atunci și noi, intermediarii de credite, observăm o cerere destul e puternică pe zona de creditare. Asta mă face să cred că și pentru "Prima Casă" va fi o cerere suficient de mare încât plafonul alocat să se consume relativ repede, mai ales că față de anii anteriori, în acest an putem estima o medie a creditului prima casă foarte mare. Dacă până să se schimbe programul din "Prima Casă" în "Noua Casă" media la un dosar era de 45.000 de euro, tocmai aflăm de la Fondului Naţional de Garantare a Creditelor că în acest an s-ar putea da aproximativ 6.000 de dosare sub plafonul alocat de 1,5 miliarde, asta din niște calcule simple, rezultă o medie de undeva de 85.000 de euro pe dosar. Eu sper că informația e corectă și că are la bază realizarea de anul trecut. Este destul de curioasă creșterea dosarului mediu, a valorii medii a unui dosar de "Noua Casă". Era normal să crească media în condițiile în care plafonul pe care poți să îl accesezi se duce undeva până la 119.000 de euro.", a explicat analistul Dragoș Nichifor la RealitateaPlus.