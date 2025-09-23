Procurorul general, explicații după solicitarea de ridicare a imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă

„Există și alte proceduri. Într-o primă fază, aceasta este procedura cea mai la îndemână. E procedura firească, prevăzută de Codul de procedură penală, în sensul de emitere a citației către persoana suspectă pentru a se prezenta la audieri împreună cu un avocat și a-și prezenta punctul de vedere”, a declarat Florența la Digi 24.

Întrebat ce se întâmplă dacă Șoșoacă nu se prezintă, procurorul a precizat că persoana citată a invocat faptul că se află la Bruxelles și a solicitat amânarea audierii la o altă dată. „Acest lucru nu ne împiedică, în schimb, derularea celorlalte proceduri necesare în speță, ridicarea imunității parlamentare. Astăzi, Parchetul General, prin Ministerul Justiției, face o solicitare către președinta Parlamentului European, urmând și acolo o procedură internă în care se dezbate această propunere a noastră”, a explicat Alex Florența.

Procurorul a subliniat că, pe baza probelor transmise odată cu cererea, există speranța ca Parlamentul European să soluționeze pozitiv solicitarea. În cazul în care imunitatea va fi ridicată, cercetarea penală va continua, iar persoana vizată poate dobândi o altă calitate, ceea ce permite Parchetului să dispună de toate măsurile necesare. „Persoana în cauză poate dobândi o altă calitate, ceea ce ne permite să dispunem și de orice alte măsuri necesare, care sunt condiționate, în acest moment, dată fiind calitatea de europarlamentar a persoanei menționate, de această ridicare a imunității”, a mai spus Florența.

Când a fost întrebat despre declarațiile Dianei Șoșoacă, care susține că întreaga procedură reprezintă o încercare de intimidare, procurorul general a răspuns că este vorba despre o simplă declarație. „Nu mi s-a părut niciodată persoana în cauză o persoană chiar intimidată și, cu atât mai puțin, de acțiunile parchetului n-are de ce să fie intimidată. Este o procedură judiciară firească, normală, atâta timp cât organele de urmărire penală constată săvârșirea unor infracțiuni, să facă, într-adevăr, ceea ce e de făcut, respectiv să instrumenteze acele dosare și, dacă se ajunge ca în cazul de față la un probatoriu suficient, să aducă o acuzație oficială persoanei în cauză. Desigur, ca orice altă persoană suspectată de săvârșirea unor infracțiuni, are dreptul să se apere, să-și prezinte probe în apărare și să-și explice punctul de vedere”, a adăugat Florența.

Parchetul General a deschis urmărirea penală împotriva Dianei Șoșoacă pentru multiple infracțiuni grave, printre care patru acte de lipsire ilegală de libertate, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid și crime de război, precum și propagandă legionară și promovarea ideilor fasciste, rasiste sau xenofobe. De asemenea, sunt vizate fapte de antisemitism și negarea publică a Holocaustului, precum și ultraj.

Diana Șoșoacă a fost invitată la audieri marți, însă nu s-a prezentat, invocând că se află la Bruxelles. Procurorul general Alex Florența a solicitat oficial Parlamentului European ridicarea imunității sale, pentru ca cercetarea penală să poată continua fără impedimente.

Dosarul are rădăcini în mai multe evenimente publice: la sfârșitul lunii noiembrie 2024, Șoșoacă a participat la comemorarea liderului mișcării legionare Corneliu Zelea Codreanu, iar în octombrie 2024 a fost deschis un dosar penal după ce a omagiat același lider pe Youtube, criticând Curtea Constituțională pentru invalidarea candidaturii sale la alegerile prezidențiale. În februarie 2025, IICCMER a depus un denunț la Parchet împotriva ei pentru promovarea cultului dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu, după ce a recomandat colegilor din Parlamentul European să se inspire din modelul acestuia.