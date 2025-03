Prezidențialele 2025, discutate la Cotroceni. Ce spune Chirieac

CITEȘTE ȘI - Două noi contestații împotriva candidaturii lui George Simion, depuse la CCR

Analistul politic Bogdan Chirieac a avut o intervenție telefonică la postul de televiziune Realitatea Plus, unde a făcut câteva remarci privitoare la întâlnirea pe care Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a avut-o astăzi la Palatul Cotroceni cu mai mulți lideri din zona decizională a țării.

„Eu cred că au luat toate măsurile necesare pentru ca Rusia să nu mai intervină în alegerile prezidențiale din România. Cred că au analizat ce nu a mers, de ce nu și-au făcut datoria instituțiile statului (n.r. la alegerile prezidențiale anulate de anul trecut), pentru ca Rusia să nu intervină în alegeri“, a precizat Bogdan Chirieac. El a reamintit de asemenea de convocarea unui Consiliu Suprem de Apărare a Țării, pe care inclusiv premierul Marcel Ciolacu l-a cerut acum câteva luni.

În același timp, Chirieac a ținut să puncteze faptul că, după anularea alegerilor prezidențiale, instituțiile de la București nu au venit cu dovezi clare care să confirme motivele pentru care CCR a luat acea decizie.

„Nu am văzut niciun raport cuprinzător din partea instituțiilor din România, deși am văzut de la francezi, de la italieni și de la germani, dar de la noi nu am văzut nimic“, a adăugat analistul politic.

De asemenea, Bogdan Chirieac a evidențiat că este anormal ca CCR să respingă unii candidați la președinția României, fără ca aceștia să fi fost condamnați definitiv. Reamintim că atât Călin Georgescu, cât și Diana Șoșoacă, au fost respinși din cursa electorală din luna mai, Diana Șoșoacă lovindu-se de această piedică pentru a doua oară.

„Este absolut necesară schimbarea legii. După ce trece iureșul ăsta, trebuie schimbată legea. Invalidarea candidaturii trebuie propusă de către Curtea Constituțională și probabil votată de către Parlament cu minim două treimi. Nu se poate să invalidezi. Aceste organe trebuie să se uite în dosar să verifice dacă respectivii candidați au semnături, au certificat de naștere, declarația de avere etc, nu să stabilească importanța declarațiilor făcute.

Dacă ai făcut declarații care au încălcat legile antisemite ori xenofobe, există lege și o instanță de judecată trebuie să condamne definitiv. Pe baza acelei condamnări, onorabila Curte Constituțională poate respinge un candidat, dar să faci așa judecăți de valoare, nu e permis într-o democrație“, a explicat Bogdan Chirieac.

Ilie Bolojan, președintele interimar al României, a chemat astăzi, la Palatul Cotroceni, mai mulți lideri din zona decizională a țării. Discuțiile s-au concentrat pe consolidarea instituțiilor pentru a asigura aplicarea corectă a legislației existente, inclusiv în mediul online și pe importanța coordonării și cooperării între instituțiile responsabile, fiecare acționând în limitele competențelor legale actuale.

