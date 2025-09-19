€ 5.0695
Data actualizării: 09:14 19 Sep 2025 | Data publicării: 09:10 19 Sep 2025

EXCLUSIV Ponta o critică pe Oana Țoiu: E un gen de extremism ce a făcut / video

Autor: Ioan-Radu Gava
Foto: Agerpres
 

Fostul premier Victor Ponta a criticat Ministerul Afacerilor Externe.

Victor Ponta, fost premier al României, a avut un dialog, la DC News, cu analistul politic Bogdan Chirieac, în care și-a exprimat criticile față de Ministerul Afacerilor Externe, după ce acesta a rămas tăcut față de asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

„Potențialul nostru de țară e să jucăm în Liga a II-a. Nu în Liga I, cu cei mai mari. Dar de ce să ne mulțumim cu Liga a IV-a?“, s-a întrebat retoric Victor Ponta.

„Credeți că domnia sa (n.r. Nicușor Dan) remarcă dezastrul pe care îl face doamna Oana Țoiu la Externe sau credeți că dânsul e de acord cu asta?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„S-a întâmplat ceva, totuși, zilele trecute și am salutat cu un pic de ironie. Am văzut că doamna Oana Țoiu l-a primit pe noul ambasador al Chinei, a vorbit despre relațiile dintre România și China etc.

În schimb, s-a întâmplat și ceva rău. Cred că e singurul Minister al Afacerilor Externe care nu a dat niciun mesaj apropo de asasinarea lui Charlie Kirk, foarte important pentru administrația Trump“, a spus Victor Ponta.

„Credeți că e o eroare?“, a insistat Bogdan Chirieac.

„Nu, cred că este intenționat. Ambasadorul nostru la Washington, D.C. nu a scos o vorbă, ministrul nostru de Externe nu a scos o vorbă. Eu am văzut-o pe doamna Giorgia Meloni, care a postat pe Instagram. E foarte important pentru administrația Trump, pentru Marco Rubio, pentru J.D. Vance, să vadă un tip de solidaritate în fața unei situații care, din punctul meu de vedere, e foarte clară: nu poți să fiind e acord ca cineva să fie împușcat“, a zis Victor Ponta.

„Cred că e o chestie așa, în sufletul USR-ist, de: „Lasă, mă, bine că l-au omorât pe ăla“. E un gen de extremism“, a completat fostul premier.

„Sunt opinii de acest fel exprimate deschis în SUA, inclusiv de militari americani, adică poziția USR-ului“, a adăugat Bogdan Chirieac.

„Opiniile private sunt una, dar tu, ca Guvern, ca să ai o relație bună cu administrația Trump, trebuie să faci niște gesturi importante. Ăsta era un gest de normalitate, să spui că nu ești de acord cu asasinate politice“, a mai zis Victor Ponta.

