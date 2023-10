Pleșa, primarul din Alba Iulia, membru USR, s-a fotografiat cu Marcel Ciolacu: Mulți cunoscuți m-au întrebat dacă voi merge la un alt partid

El nu a explicat dacă va părăsi USR pentru PSD. A zis că vrea să lămurească lucrurile, dar nu le-a lămurit.

„Prioritatea mea, în calitate de primar care și-a asumat scăderea în preferințele electoratului, odată cu deranjul creat de uriașul proiect de mobilitate urbană, este să duc la bun sfârșit ce-am început, fiindcă asta contează, nu politica.



Totuși, pentru că foarte mulți cunoscuți m-au întrebat, în ultima perioadă, dacă voi merge la un alt partid politic, după ce au auzit diverse zvonuri în spațiul public, vreau să lămuresc lucrurile. Subiectul, obiectul, mobilul, și orice termen doriți dumneavoastră, în aceeași ordine de idei, al oricărei discuții sau întâlniri avute de mine, prin prisma funcției, cu oricare decident și reprezentant al statului, indiferent de culoarea lui politică, a fost, este și va fi mereu Alba Iulia!



Doctrina mea este una singură: dezvoltarea orașului! Cu toate acestea, pentru ca orașul să se dezvolte, dincolo de voința și efortul administrației, este nevoie de bani. Bani din fonduri europene sau de la bugetul de stat, pe lângă cei din bugetul local.



Nu mi-a fost niciodată rușine să merg la București și să bat la ușile miniștrilor ori prim-miniștrilor, pentru a debloca proiecte sau pentru a obține finanțări, chiar dacă nu făceam parte din aceeași familie politică. Am făcut-o și o să o mai fac, ori de câte ori va fi nevoie, cu credința că ne reprezintă pe toți, că au interesul tuturor la inimă, că îi preocupă mai binele tuturor românilor, indiferent de zona în care locuiesc și de culoarea primarului care cere sprijin în numele lor. Așa au stat lucrurile și săptămânile trecute, cu prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, cu care am discutat despre anumite proiecte locale, aflate în diferite stadii de implementare, proiecte în care avem nevoie de ajutor. Am discutat și despre ambițiile de dezvoltare ale comunității noastre și despre viziunea pe termen lung, pe care am pus-o la punct alături de echipa mea.



Îi mulțumesc pentru deschiderea avută și pentru ajutorul promis, și îl asigur că, pentru mine, pe primul loc rămân albaiulienii și Alba Iulia!”, a scris Gabriel Pleșa.

Născut și crescut în Alba Iulia, Gabriel Pleșa, în vârstă de 54 de ani, este un om care și-a construit cariera în mediul privat. A absolvit Facultatea de Mecanică, secția TCM, din cadrul Institutului Politehnic din Cluj-Napoca și deține un doctorat în sociologie la Academia de Științe Economice București.

„Gabriel Pleșa și-a propus să transforme administrația locală într-una transparentă și eficientă, pentru a face din Primăria Alba Iulia un partener onest pentru fiecare cetățean.

Legătura sa cu Alba Iulia și dorința de a se implica pentru binele orașului sunt crezul său politic.

Parteneriatul său cu cetățenii se bazează pe soluții concrete pentru eficientizarea aparatului administrativ, pentru rezolvarea unor probleme precum canalizarea orașului, colectarea deșeurilor, transportul în comun și susținerea sistemului educațional, dar și dezvoltarea unei zone economice în Alba Iulia”, spunea USR.

