Planul lui Trump în țările unde se cenzurează candidați la alegeri. Bogdan Chirieac: Este cea mai importantă problemă!

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
Inquam Photos/ Octav Ganea. Ilie Bolojan, în conferință de presă la Palatul Victoria
Donald Trump vrea să folosească puterea economică și militară a Statelor Unite, în cazul țărilor unde sunt interziși candidați la alegeri. 

Purtătorul de cuvânt al Administrației Trump, Karoline Leavitt, a spus răspicat acest lucru.

”Libertatea de exprimare este cea mai importantă problemă a timpului nostru. Este consacrată în Constituția noastră (n.red. a SUA) și președintele Trump crede puternic în aceasta. El însuși s-a confruntat cu cenzura în drumul său de a ajunge, din nou, în Biroul Oval din Washington DC. El i-a acest lucru foarte serios, precum și întreaga sa administrație. Am luat măsuri semnificative în Brazilia, cât și în alte țări din întreaga lume prin tarife pentru a ne asigura că țările nu își pedepsesc cetățenii în acest fel. Este o prioritate, iar președintele nu se teme să folosească puterea economică și miitară a Statelor Unite....”, a  declarat Karoline Leavitt jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe, întrebată de situația din România, Germania, Franța sau împiedicarea lui Bolsonaro să candideze în Brazilia.

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat acest subiect, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus.

Cea mai importantă problemă a lumii contemporane

”Libertatea de exprimare este, probabil, cea mai importantă problemă a lumii contemporane. Unii vor spune că problemele economice, schimbarea de sistem, lumea care se schimbă, Inteligența Artificială, dar mulți cred că libertatea de exprimare este, de departe, cea mai importantă problemă. Și asta nu că este vorba doar despre presa mainstream, ci e vorba despre rețelele sociale. Văd că autoritățile din Europa și din România sunt extrem de riguroase, în privința reglementării presei mainstream. Încă puțin și vom avea o cenzură de-adevăratelea. Dumneavoastră .(n.red. Realitatea Plus) aveți CNA-ul, noi, presa online, avem și noi, ideologic, aceleași prevederi, la CNA. Că nu sunt pe deplin aplicate, dar vor fi.

În același timp, pe rețelele sociale nu există niciun fel de control. Cum facem? Lăsăm acest control? Pentru că nici America nu ne învață. Lăsăm acest control să invadeze totul sau lăsăm la liber? Ca să îl lăsăm la liber este o altă problemă cât casa, respectiv fake news-ul, știrea falsă, care nu poate fi decelată de știrea adevărată. Unii spun că vor să scoată știrile false, dar cine stabilește dacă o știre este falsă? Dacă sunt partide diferite, de exemplu USR și AUR. Știrile date de USR vor fi considerate false de către AUR și cele date de AUR vor fi false de către USR. 

”Până acum, nu există nicio soluție! Și ce să facem?”

Este cea mai mare problemă, pentru că, până acum, nu există nicio soluție. Să fim tranșanți din acest punct de vedere și să spunem că nu există nicio soluție. Unii vor spune că soluția o reprezintă Inteligența Artificială. Poate că peste un număr de ani soluția va fi Inteligența Artificială, dar vedeți că și Inteligența Artificială, dacă o folosim pentru orice...  deoarece se inspiră, în primul rând, din ceea ce a apărut pe internet. Or, pe internet pot fi foarte multe știri false, care pot fi considerate adevărate de Inteligența Artificială. De multe ori, răspunsul Inteligenței Artificiale este departe de adevăr.

Este o problemă nerezolvată, care atrage mari pierderi economice și poate crea mari disensiuni politice și chiar mișcări sociale fundamentale. Dar nu are, în mod real, o soluție, în acest moment! S-a democratizat presa, acum oricine poate fi un cameraman, cu telefonul mobil. Nu știm dacă clipul este real sau nu este real. Dacă nu ești profesionist și nu ai aparatură de specialitate, nu poți decela între un filmuleț real și unul fabricat. Prin urmare, suntem la îndemâna, pur și simplu, a rețelelor sociale și a presei de tot felul. Și ce să facem? Să ne educăm mai bine cetățenii. Educație ar trebui, dar ne batem joc de profesorii noștri, după cum vedem. Dânșii nu sunt magistrați, nu au pensii speciale, nu au relații sus puse, nu sunt politicieni printre ei. Și, atunci, profesorii sunt o cârpă de șters pe jos pentru politicieni. Acesta este adevărul”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac.

