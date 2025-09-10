Data actualizării: | Data publicării:

Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului

Autor: Andrei Itu | Categorie: Politica
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Primăria Capitalei ar putea cere Guvernului schimbarea destinaţiei terenului pe care urma să fie edificat spitalul metropolitan.

Edilul interimar al Municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, a precizat miercuri că există "mai multe planuri" pentru terenul respectiv, dar că este necesară, în prealabil, o schimbare a destinaţiei prin hotărâre de guvern.

Bujduveanu a menţionat că administratorul special al Companiei de Consolidări face demersurile necesare, astfel încât containerele de pe acel teren să fie redate Municipiului Bucureşti.

Mai multe planuri


"Administratorul special de la compania care a făcut investiţia respectivă - pentru că acele containere nu se află în patrimoniul Primăriei Municipiului Bucureşti, ci în patrimoniul unei companii municipale, care este în insolvenţă - face toate diligenţele ca să recupereze acele containere, să le redea Municipiului Bucureşti. Fiind constrânşi de legea în vigoare, nu putem să le luăm de acolo, de pe teren. Dar noi avem un plan cu acel teren. Sunt mai multe planuri, dar toate au legătură cu acel amplasament, unde jumătate din teren e dat de la Guvernul României, cu destinaţia de spital şi orice ai vrea să faci acolo, în afară de spital, trebuie să schimbi destinaţia prin hotărâre de guvern", a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Discuții cu Guvernul


El a menţionat că mai multe informaţii despre posibila destinaţie a terenului vor fi făcute după ce Municipalitatea va încheia discuţiile pe această temă cu Guvernul.

În octombrie 2024, fostul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, preciza că pe locul vizat de fosta administraţie pentru edificarea unui spital metropolitan ar putea fi reorganizată o autobază a Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

A doua variantă luată în considerare


O a doua variantă luată în calcul este amenajarea unui "spital modular adevărat" în zonă, care să poată fi utilizat temporar, pe durata consolidării celorlalte unităţi medicale din Capitală.

Nicuşor Dan s-a pronunţat, în principiu, în favoarea edificării unui spital metropolitan în Capitală, dar a apreciat că locaţia vizată de către fosta administraţie "nu este potrivită", deoarece zona este "deja supra-aglomerată". Totodată, a invocat "un dezechilibru" între zona de nord şi zona de sud a oraşului în ce priveşte amplasarea unităţilor spitaliceşti.

"Acolo e un teren de 10 hectare, din care 5 hectare sunt fosta noastră autobază, iar 5 hectare sunt primite de la stat, pentru a realiza spitalul metropolitan. Există două idei contradictorii, asupra cărora vom tranşa curând. O idee este să reorganizăm o autobază, iar în felul acesta să eficientizăm retragerile - adică să plătim mai puţin pe autobuzele care se retrag către autobază, pentru că sunt mai aproape de acea locaţie. A doua idee este că Administraţia Spitalelor vrea să consolideze mai multe spitale pe care le avem. Pentru a consolida, trebuie să muţi activitatea care se desfăşoară acolo şi ideea lor este de a construi un spital modular adevărat acolo, care să fie tampon pentru spitalele pe care noi le construim. O să decidem curând - e parte din dezbaterea pe Planul Urbanistic General", spunea Nicuşor Dan.

Studiu de fezabilitate



El reamintea că, în mandatul 2016 - 2020, Primăria Capitalei a realizat un studiu de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan. Investiţia s-ar fi ridicat la un miliard de euro, conform studiului de fezabilitate, bani pe care Primăria nu îi avea, explica Nicuşor Dan.

"Şi cu toate astea, a început un şantier, fără finalitate, neexistând finanţarea. În plus, conturile Primăriei erau blocate, deci nu se puteau plăti investiţii. Şi atunci s-a făcut o înţelegere verbală între Primăria Capitalei şi Compania de Consolidări, pentru a face acea organizare de şantier, în vederea viitorului şantier al Spitalului Metropolitan - înţelegere verbală. Compania de Consolidări a investit 16 milioane de lei în construcţia acelor module care urmau să adăpostească muncitorii", arăta primarul general, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
10 sep 2025, 12:55
CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral
10 sep 2025, 12:33
Nicușor Dan a reacționat după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei
10 sep 2025, 12:34
Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului
10 sep 2025, 11:52
Vladimir Putin, mare fan Labubu. A cerut să aibă faimoasele păpuși în camera de hotel din China - VIDEO
10 sep 2025, 11:42
Cristian Vasilcoiu - numit secretar general adjunct la Ministerul Muncii
10 sep 2025, 09:04
ParintiSiPitici.ro
Un pediatru spune care este lucrul nr. 1 prin care părinții își ajută copiii să devină sănătoși și de succes: „Cel mai ușor moment pentru a pune bazele e în perioada de nou-născut”
10 sep 2025, 09:17
Maia Sandu: Aderarea la UE, singura cale de consolidare a democraţiei în Republica Moldova
09 sep 2025, 19:41
SALROM și SALROCA, reacții după declarațiile lui Radu Miruță, ministrul Economiei
09 sep 2025, 16:43
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
09 sep 2025, 13:45
Boloș, fost ministru de Finanțe și preot, aduce în discuția despre deficit ”organul genital”
09 sep 2025, 14:45
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
09 sep 2025, 12:19
Cum a fost surprinsă ministra Oana Țoiu pe stradă - Foto în articol
09 sep 2025, 10:22
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
09 sep 2025, 09:23
Câți angajați vor fi dați afară în administrația publică. Bolojan a spus procentul convenit în coaliție
08 sep 2025, 21:49
Economiile măsurilor de austeritate în educație, doar 10%. Bolojan, precizări pentru profesori
08 sep 2025, 21:32
Robert Cazanciuc: Emoție și speranță la început de an școlar
08 sep 2025, 16:54
Robert Cazanciuc, la comemorarea „Crăișorul Munților”
08 sep 2025, 16:47
Marcel Ciolacu afirmă că demontează o mare minciună, privind fondul de rezervă al Guvernului - Video
08 sep 2025, 15:27
Ping-pong în coaliția de guvernare, episodul ”pistol la tâmplă”. USR îi răspunde lui Grindeanu
08 sep 2025, 14:51
Elena Udrea: Sunt susținătoarea lui Trump, dar nu mă interesează, momentan, politica
08 sep 2025, 13:44
Grindeanu, avertisment către USR și PNL: Atunci, PSD este obligat să ia decizii nedorite!
08 sep 2025, 13:49
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
08 sep 2025, 12:49
Cine este Camelia Sălcudean, noua președintă a REPER
08 sep 2025, 08:58
Președintele Nicușor Dan, întrerupt la declarații de fiul său: Bună ziua, am emoții
08 sep 2025, 08:49
AUR anunţă că va ataca la CCR legile pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea
07 sep 2025, 23:04
Ce scrie presa internațională despre situația României, după cele patru moțiuni de cenzură de duminică
07 sep 2025, 21:39
Guvernul Bolojan și testul moțiunilor. Motivele din spatele rămânerii PSD la guvernare
07 sep 2025, 16:55
A fost constituită comisia parlamentară "România fără violenţă domestică"
07 sep 2025, 16:01
Grindeanu, în Parlament: Nu guvernăm cu pistolul la tâmplă. Nu merge cu ultimatumuri în fața PSD
07 sep 2025, 13:58
Patru moțiuni de cenzură, la votul Parlamentului/ Au picat toate cele patru moţiuni
07 sep 2025, 08:20
Nepotism la Ministerul Fondurilor Europene. ”A început să plângă din prima zi”
06 sep 2025, 16:09
Cine este Crinel Nicu Grosu, pentru care Ilie Bolojan a schimbat regulile. A fost numit șef al Corpului de Control
05 sep 2025, 23:46
Bolojan "nu este de neînlocuit" în ochii lui Grindeanu. Scenariul plecării, comentat de Chirieac
05 sep 2025, 21:39
George Simion, scrisoare deschisă: "Pentru judecători, dar nu numai..."
05 sep 2025, 19:42
Ministerul unde angajații vin în șlapi la muncă. Ministru: Sunt mai speciali, consideră că e ok să vină ca la plajă
05 sep 2025, 18:53
Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!
05 sep 2025, 20:04
Ministerul Justiţiei din Grecia a aprobat extrădarea lui Plahotniuc în Republica Moldova
05 sep 2025, 14:18
Scandal în partidul fondat de Dacian Cioloș: Octavian Berceanu a demisionat din REPER după anularea alegerilor
05 sep 2025, 14:07
Guvernul dă startul reorganizării Romsilva. Măsura este jalon în PNRR
05 sep 2025, 12:16
Daniel David anunță că școala începe luni: Părinții să-și ducă copiii la școală. Profesorii n-au cum să nu se ocupe de ei
04 sep 2025, 21:50
Nicușor Dan a recunoscut discuția de la Palatul Victoria. De ce a intervenit pentru magistrați. Faza ”căruciorul de supermarket”
04 sep 2025, 21:33
Nicușor Dan și-a evaluat cele 100 de zile în funcție. Ce notă și-a dat
04 sep 2025, 19:43
Nazare răspunde acuzațiilor: Nu sunt șantajabil. Nu am nimic de ascuns. MF deranjează teribil zonele de influență
04 sep 2025, 19:07
Eșec major al lui Țoiu în UE: România nu a obținut nici măcar un loc în SEAE. ”Ar fi trebuit să fim foarte apreciați, dar...”
04 sep 2025, 16:36
„Cine-a stat cinci ani la ruși nu poate gândi ca Bush”, lecție pentru Țoiu și Moșteanu
04 sep 2025, 22:14
Grindeanu, replică pentru Țoiu după ce Năstase și Dăncilă au apărut alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un
04 sep 2025, 13:43
Scenariu negru pentru zeci de mii de oameni, după decizia Guvernului Bolojan. Chirieac: Nu are rost să ne mințim!
04 sep 2025, 15:18
Dezvăluire chiar din Parlamentul European: „Ajutor militar pentru Ucraina, în spatele ușilor închise de la Bruxelles”
04 sep 2025, 08:06
Iulian Fota o face, indirect, isterică pe Oana Țoiu: Umilire gratuită a unei mari puteri
03 sep 2025, 22:41
”Eu mă simt prost câteodată”. Ciprian Ciucu, dezvăluire despre Ilie Bolojan: E absolut ridicol
03 sep 2025, 21:26
Lia Olguța Vasilescu anunță un blocaj administrativ: Nu va mai exista nicio direcție funcțională!
03 sep 2025, 22:24
Cele mai noi știri
acum 9 minute
Economistul Adrian Negrescu, "alternativă la creșterea vârstei de pensionare"
acum 15 minute
Grupul de prietenie România-SUA (Romania Caucus), relansat în cadrul unui eveniment la Washington
acum 51 de minute
Cea mai puternică armă a lui Nicușor Dan, care ”poate schimba sisteme”. Semnal în numele a 6,2 milioane de români: Simt nevoia să spun ce mă doare
acum 57 de minute
Prințul Harry își schimbă tactica în conflictul cu Familia Regală. Cum a fost surprins în vizita sa din Marea Britanie
acum 1 ora 12 minute
Nicușor Dan a reacționat după incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei
acum 1 ora 13 minute
CCR rămâne în joc. Deputații au respins scoaterea din procesul electoral
acum 1 ora 27 minute
Duba Jandarmeriei care l-a transportat pe Alexandru Bălan, lovită de TIR
acum 1 ora 54 minute
Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului
Cele mai citite știri
pe 9 Septembrie 2025
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
pe 9 Septembrie 2025
Detaliul de securitate din poza de ”tânăr, frumos și liber” cu Oana Țoiu. Caz tip Hillary Clinton?
pe 9 Septembrie 2025
”Atunci, cu siguranță, Ilie Bolojan își va da demisia”. Declarația momentului din PNL
pe 9 Septembrie 2025
Cauza morții lui Ștefan cel Mare. Prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, detalii despre ultimele clipe de viață ale domnitorului / video
pe 9 Septembrie 2025
Creșterea vârstei standard de pensionare. Guvernul, precizări după declarațiile premierului/ Reacția ministrului Manole
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel