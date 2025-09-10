Noi controverse privind construcția Spitalului Metropolitan. Primăria Capitalei ar putea cere schimbarea destinaţiei terenului

Edilul interimar al Municipiului Bucureşti, Stelian Bujduveanu, a precizat miercuri că există "mai multe planuri" pentru terenul respectiv, dar că este necesară, în prealabil, o schimbare a destinaţiei prin hotărâre de guvern.



Bujduveanu a menţionat că administratorul special al Companiei de Consolidări face demersurile necesare, astfel încât containerele de pe acel teren să fie redate Municipiului Bucureşti.

Mai multe planuri



"Administratorul special de la compania care a făcut investiţia respectivă - pentru că acele containere nu se află în patrimoniul Primăriei Municipiului Bucureşti, ci în patrimoniul unei companii municipale, care este în insolvenţă - face toate diligenţele ca să recupereze acele containere, să le redea Municipiului Bucureşti. Fiind constrânşi de legea în vigoare, nu putem să le luăm de acolo, de pe teren. Dar noi avem un plan cu acel teren. Sunt mai multe planuri, dar toate au legătură cu acel amplasament, unde jumătate din teren e dat de la Guvernul României, cu destinaţia de spital şi orice ai vrea să faci acolo, în afară de spital, trebuie să schimbi destinaţia prin hotărâre de guvern", a spus Bujduveanu, în cadrul unei conferinţe de presă.

Discuții cu Guvernul



El a menţionat că mai multe informaţii despre posibila destinaţie a terenului vor fi făcute după ce Municipalitatea va încheia discuţiile pe această temă cu Guvernul.



În octombrie 2024, fostul primar al Capitalei, Nicuşor Dan, preciza că pe locul vizat de fosta administraţie pentru edificarea unui spital metropolitan ar putea fi reorganizată o autobază a Societăţii de Transport Bucureşti (STB).

A doua variantă luată în considerare



O a doua variantă luată în calcul este amenajarea unui "spital modular adevărat" în zonă, care să poată fi utilizat temporar, pe durata consolidării celorlalte unităţi medicale din Capitală.



Nicuşor Dan s-a pronunţat, în principiu, în favoarea edificării unui spital metropolitan în Capitală, dar a apreciat că locaţia vizată de către fosta administraţie "nu este potrivită", deoarece zona este "deja supra-aglomerată". Totodată, a invocat "un dezechilibru" între zona de nord şi zona de sud a oraşului în ce priveşte amplasarea unităţilor spitaliceşti.



"Acolo e un teren de 10 hectare, din care 5 hectare sunt fosta noastră autobază, iar 5 hectare sunt primite de la stat, pentru a realiza spitalul metropolitan. Există două idei contradictorii, asupra cărora vom tranşa curând. O idee este să reorganizăm o autobază, iar în felul acesta să eficientizăm retragerile - adică să plătim mai puţin pe autobuzele care se retrag către autobază, pentru că sunt mai aproape de acea locaţie. A doua idee este că Administraţia Spitalelor vrea să consolideze mai multe spitale pe care le avem. Pentru a consolida, trebuie să muţi activitatea care se desfăşoară acolo şi ideea lor este de a construi un spital modular adevărat acolo, care să fie tampon pentru spitalele pe care noi le construim. O să decidem curând - e parte din dezbaterea pe Planul Urbanistic General", spunea Nicuşor Dan.

Studiu de fezabilitate





El reamintea că, în mandatul 2016 - 2020, Primăria Capitalei a realizat un studiu de fezabilitate pentru construirea unui spital metropolitan. Investiţia s-ar fi ridicat la un miliard de euro, conform studiului de fezabilitate, bani pe care Primăria nu îi avea, explica Nicuşor Dan.



"Şi cu toate astea, a început un şantier, fără finalitate, neexistând finanţarea. În plus, conturile Primăriei erau blocate, deci nu se puteau plăti investiţii. Şi atunci s-a făcut o înţelegere verbală între Primăria Capitalei şi Compania de Consolidări, pentru a face acea organizare de şantier, în vederea viitorului şantier al Spitalului Metropolitan - înţelegere verbală. Compania de Consolidări a investit 16 milioane de lei în construcţia acelor module care urmau să adăpostească muncitorii", arăta primarul general, notează Agerpres.

