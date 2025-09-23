€ 5.0774
Data actualizării: 17:02 23 Sep 2025 | Data publicării: 16:50 23 Sep 2025

BREAKING NEWS Nicușor Dan, anunț despre coaliția de guvernare

Autor: Anca Murgoci
nicusor-dan_48179000 Nicușor Dan - FOTO: Agerpres
 

Nicușor Dan a făcut un anunț despre coaliția de guvernare.

Președintele României, Nicușor Dan, a avut marți, 23 septembrie 2025, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii Coaliției de guvernare, în cadrul căreia a mediat un dialog necesar pentru consolidarea stabilității politice și economice a țării.

„Discuțiile au fost constructive, iar Președintele a subliniat importanța menținerii unității Coaliției și a continuării reformelor asumate în fața cetățenilor. Liderii partidelor de guvernare s-au angajat să gestioneze diferențele de opinie prin dialog și responsabilitate, în interesul public”, a transmis Administrația Prezidențială.

„Românii au făcut sacrificii în ultimii ani, traversând crize pe care nu ei le-au provocat. Înțeleg nemulțumirile legitime ale celor care au fost nevoiți, din nou, să fie solidari. Însă astăzi, datele arată o îmbunătățire a situației bugetare și suntem într-un proces clar de stabilizare”, a declarat Președintele României.

Ministrul Finanțelor a prezentat în cadrul întâlnirii cele mai recente date privind execuția bugetară, în perspectiva rectificării din perioada următoare. Indicatorii economici arată o evoluție pozitivă, ceea ce permite continuarea programului de guvernare fără a pune în pericol echilibrele macroeconomice.

Președintele României a reafirmat sprijinul instituției prezidențiale pentru reformele esențiale în toate domeniile sociale, reforme așteptate de cetățeni și asumate de actuala majoritate parlamentară.

Coaliția de guvernare își va continua activitatea în formula actuală, cu obiectivul clar de a implementa măsurile prevăzute în programul de guvernare pentru care a primit încrederea Parlamentului, a mai transmis Administrația Prezidențială.

