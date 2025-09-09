Maia Sandu: Aderarea la UE, singura cale de consolidare a democraţiei în Republica Moldova

Singura cale prin care Republica Moldova îşi poate păstra şi consolida democraţia este aderarea la Uniunea Europeană, a declarat marţi preşedinta moldoveană Maia Sandu, pentru un grup de jurnalişti români, potrivit Agerpres.

"Astăzi, în Parlamentul European, am vorbit despre atacurile Kremlinului la adresa democraţiei Republicii Moldova. Am spus că Republica Moldova poate fi văzută ca un laborator de testare, dar ţinta adevărată a Kremlinului este Uniunea Europeană. Tocmai de aceea, împreună trebuie să înţelegem care sunt aceste riscuri la adresă a democraţiilor noastre şi, împreună, să lucrăm să învăţăm cum să ne apărăm democraţia", a spus şefa statului moldovean.

Ea a ţinut să mulţumească României pentru sprijinul acordat Republicii Moldova.

În discursul său în faţa eurodeputaţilor, Maia Sandu a declarat că viitoarele alegeri parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie vor fi cele mai importante din istoria sa, iar rezultatul va hotărî "dacă ne consolidăm ca democraţie stabilă" sau (...) dacă "Rusia ne smulge de lângă Europa şi ne transformă într-o ameninţare la frontiera de est a Europei".

Şefa statului moldovean s-a referit apoi la procesul de aderare la UE, accentuând că multe dintre actualele ţări ale UE nu erau democraţii complete atunci când au aderat. Aceste ţări au luptat împotriva dictaturilor şi au depăşit greutăţile economice - şi "niciuna dintre ele nu a făcut-o singură".

Preşedinta Maia Sandu a subliniat, de asemenea, că, pentru Republica Moldova, aderarea la UE nu este doar un exerciţiu tehnocratic, "este o cursă contracronometru pentru a ne ancora democraţia în Uniunea Europeană, unde va fi protejată de cea mai mare ameninţare: Rusia."

În încheierea discursului în plenul PE, Maia Sandu s-a adresat în limba română cetăţenilor moldoveni, spunând că aceştia trebuie să fie mândri că au construit o democraţie vie şi au păstrat-o timp de trei decenii, chiar şi atunci când unii au încercat să o reducă la tăcere sau să o distrugă.

