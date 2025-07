Mai mulți primari PSD renunță la zilele comunei. A început austeritatea: „Banii au fost folosiți la renovarea școlii”

Rodica Bârlă (PSD), primar din comuna Puiești, județul Buzău, a anunțat anularea „Zilei Comunei” din cauza „situației economice actuale”.

„Dragi cetățeni ai comunei Puiești,

Cu părere de rău, vă aduc la cunoștință că din cauza situatiei economice actuale am luat decizia de a nu mai desfășura festivitatea dedicată „Zilei Comunei”.

Contextul economic actual și constrângerile bugetare ne obligă să prioritizăm cheltuielile esențiale pentru buna funcționare a comunității si să fim responsabili în gestionarea fondurilor publice. Vă asigurăm că această decizie nu a fost luată cu ușurință, ci din respect pentru transparență, responsabilitate și echilibru financiar.

Voi continua să caut soluții sustenabile pentru organizarea unor viitoare evenimente care să aducă bucurie și recunoaștere muncii noastre. Înțeleg dezamăgirea pe care această decizie o poate aduce unora, dar vă asigur că rămânem dedicați sprijinirii dezvoltării comunei și vom continua să investim în proiecte și inițiative de interes public. Vă mulțumesc pentru înțelegere și sper ca, în viitor, să avem din nou ocazia de a ne bucura împreună de un eveniment dedicat comunității noastre”, a transmis Rodica Bârlă, primar din comuna Puiești, județul Buzău.

De asemenea, primarul comunei Gura Ocniței (Dâmbovița), social democratul Liviu Vasilescu, a anunțat că nu se vor organiza, în acest an, manifestări de Zilele comunei. Acestea aveau loc, tradițional, în 19 - 20 iulie. Noul primar spune însă că în acest an este nevoie de direcționarea bugetului propriu pentru finalizarea unor importante proiecte de infrastructură. Acesta mai spune și că gestul este unul asumat de administrație, chiar cu riscul ca o parte din comunitate să fie nemulțumită de decizie.

„Anul 2025 este poate cel mai dificil pentru Gura Ocniței, pe raza localității aflându-se în desfășurare foarte multe proiecte de investiții la infrastructura rutieră, la canalizare, la școală, la grădiniță și nu numai. Responsabilitatea finalizării acestor proiecte nu o putem ignora și de aceea, anul acesta nu vom organiza zilele comunei.Avem foarte multe proiecte în care să direcționăm banii și să transformăm comuna noastră într-un așa cum ne dorim cu toții. Vă rog să aveți încredere în mine fiindcă este un gest de responsabilitate, este un gest corect pe care trebuie să îl facem anul acesta fiind un an atât de dificil pentru toți.” a transmis Liviu Vasilescu, primarul comunei Gura Ocniței.

An de an, pe 20 iulie, în comuna Șerbănești (Olt) se organiza „Sărbătoarea Secerişului”. Însă, în acest an evenimentul nu va mai avea loc deoarece edilul Mugurel Breoi (PSD) a luat hotărârea ca banii pentru această sărbătoare să fie redirecționați către reabilitarea şcolii din localitate.

„Pe 20 iulie NU organizăm Sărbătoarea Secerișului. Situația economică generală este una foarte dificilă și resursele financiare trebuiesc gestionate foarte atent. Banii pentru eveniment au fost folosiți la renovarea școlii Dumitru Popovici din localitate. Vă mulțumesc pentru înțelegere!”, a anunțat edilul Breoi.

VEZI ȘI: Premierul Ilie Bolojan a susținut, vineri, o reducere a numărului de consilieri din cabinetele aleșilor locali, dar și ale demnitarilor de la nivel central

„În actuala legislație, pe lângă fiecare ales local - primar, viceprimar, președinte de consiliu județean sau vicepreședinte - există un număr de oameni în cabinet, doi - la un primar de comună, unul - la un viceprimar de comună, patru - la un președinte de consiliu județean. Cred că putem reduce acest număr, pentru că la nivel de țară numărul acestora depășește 10.000. La fel cum ne vom propune ca, și la nivel central, să reducem aparatele de consilieri de pe lângă fiecare demnitar, cred că putem face acest lucru și la nivel local, în așa fel încât să avem, per total, administrații mai eficiente, mai responsabile”, a spus el, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.



Bolojan și-a exprimat încrederea că aleșii locali înțeleg că este posibilă o mai bună funcționare a instituțiilor cu mai puțini bani.



El a vorbit, de asemenea, despre posibilitatea ca un funcționar public să aibă norma împărțită între două-trei primării. În acest sens, a oferit exemplul contabililor sau IT-iștilor din sectorul privat, care lucrează pentru mai multe companii.



„La o primărie mică, colaborarea între primării este foarte importantă. Mă gândesc, de exemplu, că un contabil poate să rezolve problemele de contabilitate: o jumătate de normă la o primărie, o jumătate la o alta. Un secretar al unei primării, dacă nu are un volum mare de hotărâri de adoptat - și nu sunt aceste volume - poate să acopere fără probleme două primării. Mă gândesc la zona de urbanism, unde nu ai autorizații de construire sau certificate de urbanism care să acopere o primărie cu normă întreagă”, a spus premierul.



Bolojan a propus și partajarea unor servicii între primării, inclusiv salubritatea. Astfel, dacă o autoritate locală a achiziționat utilajele necesare, poate să le împrumute contra-cost unei alte primării.



Potrivit acestuia, un bibliotecar ar putea, de asemenea, să lucreze pentru două comune.



„Un bibliotecar la o comună mică nu se justifică cu normă întreagă și nu e de mirare că foarte multe comune astăzi nu mai au aceste biblioteci funcționale”, a precizat premierul.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News