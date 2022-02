Mai lăsaţi-ne cu Valentine's Day! Iubiţi-ne tot timpul, nu doar în zile pare!

E minunat să ai o zi a Iubirii. Dar n-o celebra după algoritmi universali, nu iubi după calendar și nu număra zilele când vine vorba de sufletul tău pereche! Ziua Îndrăgostiţilor ar trebui să fie în fiecare zi, nu doar în 14 sau 24 februarie.

Azi nu! - vorba lui Guess Who. Azi n-am să scriu despre iubire și iubăreți. N-am să vorbesc despre inimioare și cupidoni înaripați. O să scriu despre Dragoste pe 15. Pe 16, 17, 18, oricând, dar nu azi. Azi am să-i rog pe distinşii domni din vieţile noastre ceva: nu ne mai puneţi flori în glastră și praline în poală doar în 14 sau 24! Dacă ne iubiţi, iubiţi-ne în fiecare zi, nu doar o dată-n an! Pernuţa chinezească de pluş nu vine la pachet cu poveşti de amor fără sfârşit. Bomboanele se topesc, trandafirii se trec. Crinii mai pălesc din când în când, vorbele nu, faptele nici atât. De ce nu-ți pui brațele pe lângă ea AZI? Sau poimâine? De ce n-ai făcut-o ieri când ai intrat fulger pe ușă și i-ai zis că ești obosit și că mergi să dormi? Nu-ți adora femeia doar într-un ceas de 14 Făurar, unul deja ultracomercializat și megapopularizat. La fel și cu Dragobetele. Da, e frumos. E minunat să iubeşti şi să arăţi asta. Dar hai să nu simţim doar "după calendar" şi să nu ne ţinem de mână doar în data aia cu "x" de pe la mijlocul lunii.

Elogiez Iubirea de câte ori prind ocazia, o pun în rime, o ridic în slăvi, o sfinţesc din vorbe, o aşez în paragraf de carte, dar mă intrigă să știu că una bucată zi îi forțează pe mulți să spună Te iubesc-uri într-o doară, undeva la mijloc între o respirație și-un oftat. Îmi place Valentine's Day, nu spun că sărbătoarea în sine e ceva oribil, dimpotrivă! Sunt americanofilă și iubesc cam tot ce au omuleții ăia în plus față de alții. Dar îmi place şi mai mult şi parcă şi umplutura din praline e mai dulce când soțul sau iubitul se folosește de o ocazie în plus pentru a-i reaminti femeii că e cea mai importantă. Nu-mi place atunci când Valentinul care tot anul merge la bere și la meciuri cu băieții își amintește de "aia" de lângă el într-o singură zi din an și mai mult nu! Arghh....pe ăștia i-aș săgeta fix unde-i doare mai tare, cu complicitatea unui Cupidon ușor frustrat, mefistofelic și fără scrupule!

Așadar, bărbat demn și bine crescut, iubește-ți doamna sau domnișoara din ianuarie până-n decembrie! Ce zici, se poate? Scoate-o în oraș și pe 9 aprilie, 11 iulie, 23 octombrie, când nu se anunță cu fast mai nimic! N-are nevoie de ursulețul tău, nici de lumânări parfumate, ca să se simtă împlinită. Te vrea pe tine, cu tot cu atenția ta, cu timpul tău, cu tot ce ai tu mai bun și mai frumos prin tine. Iar tu, femeie gingașă, arată-i că ți-e bine lângă el în fiecare zi. Happy Valentine's Day (pardon, Happy EveryDay!), inimoșilor!

Acest articol reprezintă o opinie.