Îl mai susține AUR pe Călin Georgescu după ce au ieșit la iveală declarațiile despre ”virusul Meloni”? Claudiu Târziu, prima reacție

Un interviu care a ieșit recent la iveală, fiind acordat în vara anului trecut, îl prezintă pe Călin Georgescu vorbind, în termeni duri despre Donald Trump și JD Vance, cât și despre Statele Unite, Giorgia Meloni și susținătorii săi. Mai mult decât atât, el sugera că tentativa de asasinat asupra lui Trump nu ar fi fost decât un spectacol orchestrat în stil hollywoodian. Georgescu face paralele similare și cu alte evenimente marcante, punând sub semnul întrebării autenticitatea tragediei Prințesei Diana și prăbușirea Turnurilor Gemene, insinuând că toate acestea ar fi fost manipulate printr-o strategie de relații publice sofisticată.

Călin Georgescu și-a exprimat opinia conform căreia Donald Trump nu mai reprezintă ceea ce a fost odată, iar mișcarea sa politică, cunoscută drept "Make America Great Again" (MAGA), s-a transformat într-o versiune diferită, pe care o numește ironic "Make Israel Great Again" (MIGA). JD Vance, vicepreședintele lui Trump, este și el ținta criticilor sale.

În ceea ce privește tentativa de asasinat asupra președintelui american, Georgescu o consideră la fel de reală precum ideea că îndulcitorii sunt inofensivi, că Prințesa Diana a murit într-un accident de mașină sau că atacurile de la 11 septembrie au fost exclusiv opera unor teroriști. În viziunea sa, toate aceste evenimente ar fi fost construite printr-o propagandă abilă, asemănătoare industriei cinematografice de la Hollywood, unde SUA continuă să joace rolul principal.

În plus, Georgescu descrie ceea ce el numește "virusul Meloni", referindu-se la influența pe care premierul italian Giorgia Meloni o exercită în mai multe țări, inclusiv în România. El susține că unii lideri politici se afișează cu entuziasm alături de ea, dar în realitate acest fenomen face parte dintr-un joc de putere similar cu cel desfășurat de Vance și alte figuri din politica americană, catalogând totul "un spectacol, un show conceput să-ți ia mințile și să te ghidoneze foarte bine".

Claudiu Târziu, membru al Parlamentului European din partea AUR, a discutat în exclusivitate cu DC News pe baza acestui interviu.

"Nu suntem, în toate chestiunile, de acord cu ceea ce spune domnia sa"

”Fiecare are opinia lui și, în funcție de cât de convingător este pentru electorat, poate acea opinie are parte de o susținere anume, mai mare sau mai mică. Ceea ce se observă clar este că, indiferent de ceea ce a spus sau nu a spus domnul Călin Georgescu, acesta se bucură de o anumită susținere care l-a propulsat în vârful ierarhiei alegerilor din primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale de anul trecut.

Noi am spus în repetate rânduri că nu suntem în cu totul de acord cu opiniile domnului Georgescu. Nu suntem, în toate chestiunile, de acord cu ceea ce spune domnia sa sau, dacă vreți altfel spus, avem opinii diferite în legătură cu multe chestiuni, dar l-am susținut din motive principiale clare. Anume, întâi de toate, din cauza faptului că i s-a făcut o nedreptate, implicit li s-a făcut și românilor care l-au votat la ultimele alegeri. În al doilea rând, îl susținem pentru că s-a clasat, dacă vreți așa, drept cel mai vizibil și dorit candidat prin prisma numărului de voturi obținut în rândul românilor, dar și în rândul electoratului suveranist în general. Ne-am simțit datori să ascultăm glasul românilor și să-l susținem pe cel care a obținut cele mai multe voturi din partea lor.

Acum, vom vedea ce se întâmplă cu această candidatură, având în vedere tot contextul bizar în care ne aflăm. Acestea sunt motivele pentru care noi ne-am declarat susținerea pentru domnul Georgescu. Nu există o identificare 100% cu mesajele sau opiniile domniei sale.

De exemplu, cu privire la viziunea noastră asupra relațiilor externe ale României, le vedem cu nuanțe ușor diferite. La fel și în anumite aspecte ce țin de societate. Noi, de exemplu, nu credem în niciun caz că poate exista o democrație fără partide politice. Nu credem că cineva poate să-și imagineze o democrație în acest fel. O democrație se bazează pe partide, pe pluralism politic, pe discursuri, opinii diferite, dar și alte lucruri care ne diferențiază de domnul Georgescu.

Totuși, încă o dată subliniez. Noi avem o susținere principială pentru domnul Călin Georgescu. Susținerea continuă. Dacă s-ar fi aliniat cel mai bine cu viziunea noastră, l-am fi susținut de la început. Așa, nu am mai fi avut un candidat propriu anul trecut. Am considerat că noi avem o altă abordare a politicii și o altă viziune pentru România. Presa știe foarte bine că noi am ieșit cu un program de țară, iar pentru noi nu a fost o aventură politică participarea la alegerile prezidențiale.

Eu sunt un om foarte deschis și categoric. În același timp, pot să am și capacitatea de a mă exprima atent pentru a nu leza sensibilități și a nu crea conflicte inutile. Opiniile noastre sunt cât se poate de evidente, chiar dacă diferă uneori de cele ale domnului Georgescu. Este firesc, într-o democrație, să nu avem cu toții păreri identice", a explicat Claudiu Târziu.

