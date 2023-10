”Atâtea povești sunt la noi, că în fiecare zi asculți încă una, și încă una. Și îți dai seama cum s-au luptat acești oameni pentru Israel și pentru aceste teritorii. Și vă dați seama, că cei care acum încep să plângă pentru faptul că populația din Gaza începe să sufere, dar știau acest lucru.

Am auzit un comentariu, de la cineva din România, care zicea că se luptă de atâția ani de zile pentru teritoriul lor. Dar acest domn nu știe că noi nu am atacat Gaza niciodată. Noi nu numai că nu i-am atacat, dar le-am dat hrană, apă, le-am dat produse, le-am dat electricitate. Ei au trăit prin noi, prin aceste produse. Le-am lăsat să intre bani, milioane de dolari de la tot felul de țări arabe.

Am lăsat în ultimul timp cam 20.000 de arabi care să lucreze în Israel. Și totul l-am făcut ca să aibă prosperitate și să aibă o economie dezvoltată.

Iar asta a fost greșeala noastră. Noi am crezut că am făcut totul pentru ei ca să se dezvolte economic. Am fost naivi și uitați, au intrat în acea dimineață și în loc să vină și să ne mulțumească, ei ce au făcut? Au tras, au ucis. Lucruri pe care pur și simplu nu pot să vă spun.

Se spun niște lucruri pe care nici nu poți să le descrii la televizor că se pot întâmpla. Aceste animale vor fi omorâte”, a declarat Herman Berkovitz, medicul premierului israelian, în exclusivitate pentru DC News.

