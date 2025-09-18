Data actualizării: | Data publicării:

Guvernul va reorganiza Garda Națională de Mediu. Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” dispare

Autor: Andreea Deaconescu | Categorie: Politica
Delta Dunării, zona pitorească a României de care fug investitorii. Eugen Ion: Ne limitează tot ceea ce înseamnă partea de construcții în zona de terasă / Foto: Pixabay, de andreiprodan
Delta Dunării, zona pitorească a României de care fug investitorii. Eugen Ion: Ne limitează tot ceea ce înseamnă partea de construcții în zona de terasă / Foto: Pixabay, de andreiprodan

Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, prin care se are în vedere reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu (GNM).

Prin prezentul proiect de act normativ, în vederea optimizării şi reducerii cheltuielilor funcţionării GNM, prin prisma integrării prevederilor Legii nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare se propune reorganizarea GNM prin desfiinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului judeţean Tulcea cu preluarea personalului, a atribuţiilor şi a activităţii de către structura nou înfiinţată, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

"În scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislaţia specifică din domeniul mediului, acţiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naţionale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă ", se arată în document.

Totodată, Guvernul va aproba, prin hotărâre, recunoaşterea Fundaţiei "Roma Education Fund România" ca fiind de utilitate publică.

Un alt proiect de hotărâre vizează numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Executivul va mai aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE - şi a semnării acestuia, prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor.

Un alt memorandum are ca temă autorizarea continuării contractelor/deciziei de finanţare/contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Componentei 7 " Transformare digitală/ Investiţia 8. Cartea de identitate electronică şi semnătura digitală".

Printr-un alt memorandum, Guvernul va aproba autorizarea continuării contractelor/ordinelor de finanţare/contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Ministerului Finanţelor din cadrul Componentei 8 - "Reforma fiscală şi reforma pensiilor aferentă Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă" şi Componentei 6 - "Energie - Reforma 3 - Bugetarea verde", potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul va reorganiza Garda Națională de Mediu. Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” dispare
18 sep 2025, 08:45
Situaţia posturilor din administraţia publică locală, analizată la Guvern
17 sep 2025, 20:43
Ministrul Apărării, declarații de ultimă oră, după exerciţiul cu rezervişti din Sibiu şi Mureş
17 sep 2025, 19:16
Nicușor Dan a aprobat cererea SUA de a folosi Baza Kogălniceanu pentru misiuni în Orientul Mijlociu
17 sep 2025, 18:04
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
17 sep 2025, 13:42
Transferuri de la primării la deconcentrate și ANAF. Vasile Marica: Pilele sunt puse la adăpost
17 sep 2025, 12:40
ParintiSiPitici.ro
Un profesor Harvard explică cele trei reguli pe care orice părinte trebuie să le urmeze dacă vrea să își crească copilul fericit și cu valori puternice
17 sep 2025, 19:40
Dogioiu, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan
17 sep 2025, 11:59
Adrian Năstase, interviu în limba română în China. Ce a spus fostul premier al României
17 sep 2025, 12:03
Georgescu, scandal mare în fața sediului Poliției. Haos general. Întrebările la care a refuzat să răspundă
17 sep 2025, 11:39
Grindeanu, replică pentru Peskov: România nu are nimic de învățat din „înțelepciunea rusească“
17 sep 2025, 10:25
Oana Țoiu, angajări record în austeritate - 300 de posturi la MAE. Chirieac, comentariu savuros: 250 sunt ONG-iști
16 sep 2025, 22:20
SONDAJ despre Nicușor Dan și Oana Țoiu. Procent greu pentru președinte și oamenii lui
16 sep 2025, 19:47
”Cum stăm cu aroganța, Domnule Ambasador?”. Traian Băsescu: Fugiți la Parchetul General, că aveți un OZN
16 sep 2025, 19:20
Accesul mașinilor în Pădurea Băneasa ar putea fi interzis. Mircea Fechet: Practic, "cheia pădurii" a fost predată unui beneficiar privat
16 sep 2025, 18:07
Precizările Poliției după amenințările primite de George Simion. A fost deschis dosar penal
16 sep 2025, 16:36
Avertisment din Guvern. O inflație de 15% până în decembrie, după o măsură controversată
16 sep 2025, 16:20
Nicușor Dan, prima reacție după anunțul Procurorului General despre influența Rusiei în alegerile din România
16 sep 2025, 13:14
Victor Ponta: Bolojan trebuia să fie ferm. USR e hrăpăreț, TVA-ul a fost o greșeală
16 sep 2025, 13:08
Eliminarea plafonării alimentelor de bază aprinde coaliția/ PSD susține că nu a fost consultat
15 sep 2025, 22:22
De ce nu se mai mișcă o foaie în administrațiile locale. Avertismentul lui Chirieac: Așa blochezi tot
15 sep 2025, 22:26
Anunțul serii despre Gabriel Lazurca, rechemat de Nicușor Dan din Mexic. ”Am încredere în el”/ ”Este o persoană potrivită”
15 sep 2025, 20:46
Cine este Victor Giosan, noul consilier de stat în Guvernul Bolojan
15 sep 2025, 20:08
PSD lansează Planul Economic. Grindeanu atacă austeritatea și avertizează asupra ridicării plafonului la alimente: "Nu putem fi de acord"
15 sep 2025, 18:56
Daniel David, test de rezistență în Parlament. Moțiunea împotriva ministrului Educației a PICAT, dar au votat mai mulți decât au semnat/ Rezultat
15 sep 2025, 17:23
Partidul lui Șoșoacă se destramă om cu om. Azi a mai pierdut încă un parlamentar
15 sep 2025, 17:11
De ce a lipsit Victor Ponta de la parada de la Beijing
15 sep 2025, 14:01
Sfatul lui Victor Ponta pentru Ilie Bolojan / video
15 sep 2025, 12:58
Adrian Câciu explică de ce majoritatea votanților PNL și USR nu sunt de acord cu liderii lor: La dacii liberi e luptă mare
15 sep 2025, 12:01
Pe Facebook, USR a avut mai mulți ”manipulatori falși” decât AUR, la alegerile din 2024
15 sep 2025, 11:47
Victor Negrescu și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat de vicepreședinte  al PES
15 sep 2025, 11:39
Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază. Sorin Grindeanu cere intervenția de urgență a ANAF
15 sep 2025, 10:55
Orice greșeală va fi cuantificată. Ambasadorul George Maior despre diferența dintre intelectual și om de stat (VIDEO) 
15 sep 2025, 08:47
Băsescu îl face praf pe Moșteanu: Drona trebuia doborâtă! A fost o greșeală. Armata nu e sindicat să ia decizia
14 sep 2025, 22:10
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul aerian al României
14 sep 2025, 20:04
Măsura de securitate folosită pentru Trump la funerariile lui Charlie Kirk, folosită de zeci de ani. Și George Bush Jr. a avut asta la București în 2001
14 sep 2025, 19:27
Oana Ţoiu cere sancțiuni dure pentru Rusia: Nu cred în "greșeli". Trebuie să plătească un preţ
14 sep 2025, 17:34
Decizia ministrului Educaţiei în cazul în care moţiunea simplă împotriva sa va fi adoptată de Parlament
13 sep 2025, 18:19
Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale Apele Române, demis de Ministra Mediului, Diana Buzoianu
13 sep 2025, 05:53
Bolojan și Predoiu pregătesc măsuri pentru fluidizarea traficului și digitalizarea serviciilor publice în capitală
12 sep 2025, 18:45
Ce se întâmplă cu proiectele spitalelor care nu mai au finanţare prin PNRR. Anunțul premierului Ilie Bolojan
12 sep 2025, 15:41
Protest masiv al funcționarilor publici, luni la București: Activitatea, paralizată în mii de primării
12 sep 2025, 15:56
Cine este ”doamna cu șase cuțite” din Parlament. Explicațiile pe care trebuie să le dea partidul lui Simion. ”Se caută țapul ispășitor”
12 sep 2025, 14:52
FMI critică ”reformele” lui Ilie Bolojan. Bogdan Chirieac: Așa vor face până când vor intra cu România într-o recesiune severă!
12 sep 2025, 15:06
Statul român plătește chirii de milioane de euro pentru locuințele ambasadorilor, deși deține clădiri în străinătate
12 sep 2025, 12:59
Camera Deputaților corectează: Cărțile de vizită nu au foiță de aur, au folie/ Reacție după ce un deputat USR a fost frapat de costul lor
12 sep 2025, 10:59
Greșeală de gramatică în comunicatul MAE despre întâlnirea ministrei Țoiu cu ambasadorii OCI
11 sep 2025, 21:16
Care este relația România - SUA. Nicușor Dan, noi detalii despre vizita pe care ar urma să o facă peste ocean
11 sep 2025, 17:04
PSD lansează programul economic al toamnei. Partidul promite peste 120.000 de noi locuri de muncă
11 sep 2025, 16:38
Nicușor Dan, întrebat despre scăderea nivelului de trai: Alternativa era mult mai rea. Putea să vină FMI-ul
11 sep 2025, 16:20
Un nou scandal în coaliție pe alegerile din București. USR bagă bățul prin gard după declarațiile umăr la umăr Băluță - Bujduveanu
11 sep 2025, 15:13
Strategia PSD pentru relansare economică: Garanții de stat pentru IMM-uri, sprijin pentru tinerii angajați și credite companiilor bazate pe AI
11 sep 2025, 14:10
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Un judecător a stabilit că Amazon a încălcat legea privind protecția consumatorilor
acum 9 minute
Ten de vis la orice vârstă: Sfaturile expertelor MI-TH Influencer despre cum să alegi fondul de ten
acum 33 de minute
Trump vorbește despre negocieri Putin–Zelenski, iar rușii intensifică atacurile feroviare în Ucraina. Cinci persoane, rănite
acum 37 de minute
România, țara în care unii copii merg la școală doar pentru corn și lapte. Efectul măsurilor Guvernului / video
acum 45 de minute
Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki, președintele suveranist din Polonia
acum 1 ora 1 minute
Machiaj natural, fără machiaj sau machiaj de păpușă - Trendurile 2025 explicate de MI-TH Influencer
acum 1 ora 12 minute
Cybercrime în secolul XXI – Provocări și soluții, eveniment dedicat acțiunilor în fața riscurilor din mediul online
acum 1 ora 15 minute
POT ne întoarce în comunism. IICCMER compară inițiativa POT cu Decretul 770 al lui Ceaușescu
Cele mai citite știri
pe 17 Septembrie 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
pe 17 Septembrie 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
pe 17 Septembrie 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
pe 17 Septembrie 2025
Dogioiu, precizări privind demisia lui Ilie Bolojan
pe 17 Septembrie 2025
Ce se ascunde în spatele primirii fastuoase a lui Trump în Marea Britanie. Analiza lui Chirieac
foto pexels Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel