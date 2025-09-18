Guvernul va reorganiza Garda Națională de Mediu. Comisariatul Rezervației Biosferei „Delta Dunării” dispare

Guvernul va aproba, în şedinţa de joi, un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administraţiei publice centrale, prin care se are în vedere reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu (GNM).

Prin prezentul proiect de act normativ, în vederea optimizării şi reducerii cheltuielilor funcţionării GNM, prin prisma integrării prevederilor Legii nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal bugetare se propune reorganizarea GNM prin desfiinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului judeţean Tulcea cu preluarea personalului, a atribuţiilor şi a activităţii de către structura nou înfiinţată, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

"În scopul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ce le revin în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcărilor prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legislaţia specifică din domeniul mediului, acţiunile comisarilor şi personalului Gărzii Naţionale de Mediu în spaţii publice, precum şi în spaţii private unde se desfăşoară activităţi cu posibil impact asupra mediului şi/sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârşirea unor acte şi fapte care pot conduce la deteriorarea mediului, pot fi înregistrate şi fixate cu mijloacele foto-audio-video din dotare, fără consimţământul persoanelor vizate. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă ", se arată în document.

Totodată, Guvernul va aproba, prin hotărâre, recunoaşterea Fundaţiei "Roma Education Fund România" ca fiind de utilitate publică.

Un alt proiect de hotărâre vizează numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Executivul va mai aproba, prin memorandum, negocierea contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, în valoare de 500 milioane de euro, pentru susţinerea proiectului Autostrada A1 Cofinanţare aferentă fondurilor de coeziune ale UE - şi a semnării acestuia, prin acordarea împuternicirii de semnare ministrului finanţelor.

Un alt memorandum are ca temă autorizarea continuării contractelor/deciziei de finanţare/contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Componentei 7 " Transformare digitală/ Investiţia 8. Cartea de identitate electronică şi semnătura digitală".

Printr-un alt memorandum, Guvernul va aproba autorizarea continuării contractelor/ordinelor de finanţare/contractelor de achiziţie/procedurilor de achiziţie care intră sub incidenţa prevederilor OUG nr.41/2025 pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul naţional de redresare şi rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, aflate în responsabilitatea Ministerului Finanţelor din cadrul Componentei 8 - "Reforma fiscală şi reforma pensiilor aferentă Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă" şi Componentei 6 - "Energie - Reforma 3 - Bugetarea verde", potrivit Agerpres.

