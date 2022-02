Guvernul Ciucă, decizie legată de înființarea Comitetului de monitorizare a PNRR

„Identificarea timpurie a provocărilor și dialogul social constant reprezintă instrumentele cheie pentru ca reformele și investițiile asumate prin PNRR să poată să fie implementate în termenele asumate. Acest Comitet de monitorizare joacă un rol important în deblocarea unor eventuale blocaje, dar și pentru coagularea de soluții pe care mediul asociativ le poate furniza", a declarat Dan Vîlceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

CMPNRR este un organism interinstituțional, cu rol consultativ, de informare și dezbatere fără personalitate juridică.

Printre atribuțiile comitetului se numără urmărirea progresului implementării investițiilor şi reformelor din cadrul PNRR, realizarea activității de consultare a membrilor în scopul identificării de soluţii în eventualitatea unor blocaje și dezbaterea aspectelor care reies din procesul de implementare efectivă a PNRR.

Ciucă, anunțuri în ședința de Guvern

În altă ordine de idei, tot miercuri, la începutul ședinței de Guvern, premierul Nicolae Ciucă a spus că Guvernul este „aproape” de finalizarea pachetului de măsuri pentru protecția populației și a economiei față de evoluția prețurilor la energie și gaze.

„Suntem aproape de finalizarea pachetului de măsuri la nivelul Guvernului pentru a continua măsurile de protecție a populației și a economiei față de evoluția prețurilor la energie și gaze”, a declarat, miercuri, 23 februarie, premierul Nicolae Ciucă la începutul ședinței de Guvern.

„Am avut, de asemenea, întâlnire la nivelul coaliției, măsurile fiind în principiu finalizate. Mâine urmează să desfășurăm o nouă întâlnire în cadrul Comitetului inter-instituțional, urmând ca apoi să comunicăm aceste măsuri, care încă o dată vin să asigure un set de mecanisme, astfel încât protejarea populației și a economiei să se realizeze pe o perioadă mai lungă de timp”, a subliniat Nicolae Ciucă.

În ceea ce privește pandemia, este foarte clar că am intrat pe o linie descendentă în valul 5 al pandemiei, a spus premierul Nicolae Ciucă. „Având în vedere evoluția situației pandemice, am discutat și am spus public că urmează să desfășurăm o analiză după data de 15 februarie la nivelul Ministerului Sănătății și a celorlalte instituții implicate în gestionarea crizei pandemice. Au avut loc aceste evaluări, este foarte clar că în momentul de față, în ceea ce privește valul 5, am intrat pe o linie descendentă și am discutat cu domnul ministru Rafila, urmând ca, în perioada imediat următoare, să avem o analiză cât se poate de concretă și să venim cu măsuri care să se preteze la nivelul situației concrete”, a spus Nicolae Ciucă.

