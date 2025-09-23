€ 5.0774
Data actualizării: 19:19 23 Sep 2025 | Data publicării: 19:18 23 Sep 2025

Grindeanu: Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici!

Autor: Anca Murgoci
sorin-grindeanu_inquam_photos_malina_norocea_59466000 Inquam Photos / Mălina Norocea
 

Sorin Grindeanu a venit cu o veste bună.

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a zis că românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici! Coaliția a decis astăzi menținerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente.

Mă bucur că argumentele specialiștilor PSD au fost ascultate și înțelese de partenerii de guvernare.

Urmează ca transpunerea deciziei Coaliției să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie- la care expira măsura- să fie prelungit.

Este o decizie corectă pe care noi am susținut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar și astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când știu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei.

De aceea, le reamintesc: în condițiile creșterii explozive a prețurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie și excluziune socială în 2026!”, a spus Sorin Grindeanu, președintele PSD.

