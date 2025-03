Greşeala făcută de politicieni şi analişti înainte de alegerile prezidenţiale. Andrei Caramitru arată ”noua paradigmă”

"Cred că aici a fost marea greşeală a politicienilor şi a multor analişti. Pe vremuri erau 3 televiziuni şi câţiva oameni educaţi pe Facebook, o bulă. Cam atât. Şi atunci puteai cu primarul, cu preoţii, cu reţelele clasice, să influenţezi votanţii clasici ai PSD, ai PNL. Asta nu mai funcţionează. Am văzut la ultimele alegeri. Oamenii zic că la locale, parlamentare, votează cu PNL sau PSD că le place primarul. Dar la prezidenţiale votează altceva. Am văzut la ultimele alegeri că nici PSD, nici PNL nu au putut să îşi pună candidatul lor în turul 2. Paradigma s-a schimbat. Şi atunci, mie personal poate îmi place X sau Y, dar e posibil ca marea masă din ţară să nu îl placă pe ăla care îmi place mie. Nu mai poţi impune oamenilor lucruri de genul „votaţi-l pe ăsta”. Omul spune că nu vrea. Şi ce te faci? Crin Antonescu are o problemă de imagine, că lumea îl vede din sistemul vechi, şi are şi o problemă că nu e susţinut nici măcar de reţelele astea”, a declarat Andrei Caramitru la DCNews şi DCNews TV.

Crin Antonescu nu şi-a depus candidatura la BEC, acest moment fiind anunţat pentru data de duminică, 9 martie. Primii care şi-au depus candidaturile au fost Nicuşor Dan, primarul general al Capitalei, şi Călin Georgescu, fost candidat şi la alegerile prezidenţiale din toamna trecută.

Andrei Caramitru crede că Ilie Bolojan ar avea şanse mai mari la alegeri

"Problema cu Crin Antonescu este următoarea. Eu îl simpatizez şi mi se pare un om absolut decent, care poate face treabă bună pentru România. Deci nu e o critică. Dar sunt două probleme. Prima este că, în mod real, dacă ne uităm la ce se întâmplă, este că aparatul de partid nu îl susţine. Primarii din PSD strâng semnături pentru Victor Ponta, alţii din PNL sunt confuzi, nu vor să îl susţină.

(...) Când vii să candidezi din postura de preşedinte, chiar şi interimar, se creează un respect pe treaba asta şi ai mai multă notorietate. Inclusiv suveranişti spun că sunt cu Călin Georgescu, dar şi Ilie Bolojan e ok, că e mai serios.

În ceea ce îl priveşte pe Nicuşor Dan şi USR, e complicat. În mod real, relaţia dintre Nicuşor şi USR nu e grozavă. La nivel de votanţi, probabil că ei s-ar duce mai degrabă spre Nicuşor Dan, dar nu e suficient. Mai e o problemă cu Nicuşor Dan. El merge bine ca profil în Bucureşti, unde jumătate de populaţie are studii superioare. Dar în ţară e situaţia diferită", a mai declarat Andrei Caramitru.

