Georgescu, scandal mare în fața sediului Poliției. Haos general. Întrebările la care a refuzat să răspundă

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și unul dintre inculpații trimiși în judecată în dosarul privind tentativa la acțiuni împotriva ordinii constituționale, a avut luni o nouă apariție tensionată în fața presei. După ce a semnat controlul judiciar la sediul Poliției, acesta a susținut o serie de declarații contradictorii, transformând momentul într-un adevărat spectacol de autojustificare și sloganuri patriotarde, în timp ce a evitat constant întrebările presei.

Georgescu a lansat un discurs bombastic, spunând că „Se dorește înlăturarea mea pentru că eu doresc fericirea, prosperitatea și demnitatea poporului meu. Iar ei știu că vreau și că pot face asta”. În loc să răspundă însă concret la întrebările jurnaliștilor privind sprijinul primit din partea Federației Ruse, politicianul a continuat cu o altă declarație vagă: „(Se dorește înlăturarea) pentru că eu vreau ca România să devină ceea ce merită, și anume placa turnantă a Europei, centrul deciziilor, nu periferia slugilor. Și știu că vreau și că pot face asta”.

Tonul a devenit și mai vehement când a invocat „oligarhia globalist-sorosistă” care, în opinia sa, ar fi adus țara în ruină. „Noi suntem stăpâni pe resursele noastre, noi suntem stăpâni pe pământul nostru, noi suntem stăpâni pe destinul nostru”, a adăugat Georgescu, vizibil iritat de insistența presei.

Reporterii au revenit cu întrebarea legată de legăturile cu Rusia, menționate explicit în rechizitoriu. În locul unui răspuns, Georgescu a ridicat tonul, vizibil frustrat: „Eu vreau reforma morală a națiunii române. Și vreau ca cele două românii, cea din interiorul graniței și cea din exteriorul ei, să devină una. Adică Țara Românească, măreață și demnă. O nouă Românie”.

Întrebat de ce a fost promovat de site-uri care susțineau și mesaje împotriva Ucrainei, Georgescu a schimbat din nou direcția: „Astăzi românii sunt pribegi în țara lor și trebuie să devină stăpâni în țara lor. Viața să știți că nu este despre bani, este despre respectul statului, cel datorează fiecărui cetățean”.

Când jurnaliștii au insistat pe tema „oligarhilor ruși”, răspunsul lui Georgescu a fost tranșant, dar la fel de evaziv: „În niciun caz o clică de combinatori dâmbovițeni. Statul este în slujba poporului, nu poporul este în slujba statului”. El a continuat cu un alt mesaj repetitiv: „Poporul român s-a trezit și refuză să mai fie mințit, furat și umilit”.

Întrebat direct de ce nu răspunde la întrebările punctuale și se limitează la acest tip de discurs, Georgescu a replicat scurt: „De aceea vă spun un lucru. Nu vă temeți”. Replica reporterului – „De cine să ne temem, de Rusia?” – a rămas fără un răspuns clar. „Eu mă adresez poporului român”, a încheiat Georgescu, fără să ofere nicio lămurire.

