George Simion, mesaj după întâlnirile cu românii din Diaspora. Răspuns la mitingul pentru Nicuşor Dan din Piaţa Victoriei?

"În momentul când scriu aceste rânduri sunt în zborul Ryanair Londra-București, după o zi încărcată în comunitatea românilor din Londra. Nu am deloc emoții privind rezultatul alegerilor de duminica viitoare, atâta timp cât ele sunt corecte și libere (și ne vom lua toate măsurile de precauție ca acest lucru să se întâmple).

Nu e aroganță! Nu e vorba despre mine absolut deloc în această candidatură, ci despre un popor român care s-a trezit și care nu mai reacționează deloc la stimulii de manipulare în masă la care a fost supus până în prezent.

Ce mă frământă acum e ce facem din 19 mai încolo cu voi. Care voi? O parte din cei care vă pretindeți educați, civilizați, europeni, dar dovediți exact contrariul. Zic o parte dintre voi pentru că, printre pozele făcute cu simpatizanții de la bord, am făcut una și cu un coleg de generație (1987, tot bucureștean, el făcuse Vianu, eu Lazăr) care votează Nicușor Dan dar a știut să îmi strângă mâna și, pe lângă poză, să dialogheze acceptând că reprezentăm două curente ideologice diferite", a scris George Simion pe site-ul său.

Simion acuză dublă măsură cu diaspora

"Diaspora era bună când vota cu Băsescu și Iohannis. Când a votat masiv în 2020 AUR, permițându-ne să intrăm în Parlament, și acum când obținem majorități absolute, sunt numiți peiorativ căpșunari și badante, o pleavă a societății de care lor, așa-zișilor europeni, le pute. Încearcă să se țină de nas, totuși, și și-au făcut scripturi de PR (nu de marketing) despre cum să vorbească cu cei mai puțin duși la școală: ce să spui chelnerilor, taximetriștilor, coafezelor ca să le schimbi votul. Nu, nu e o glumă proastă, ci chiar un ghid dat către voluntarii USR. Ce nu înțeleg ei este că nu studiile determină inteligența, ci doar îți pot da (sau nu) unele competențe. Atitudinea aceasta de superioritate, nebazată pe realitate, dă doar măsura îngâmfării specifice ultimului locatar de la Cotroceni. România nu stă pe Reddit și nu are nevoie prioritar de traininguri privind metodele moderne de contracepție, ci de eliminarea disparităților sociale și eradicarea efectivă a sărăciei și excluziunii sociale. Doar în felul acesta nu vom mai avea ceea ce generic numim mame minore", a mai scris Simion.

"Au murit şi prietenii mei la Colectiv"

"Ați călcat pe cadavre în urmă cu zece ani. Au murit și prietenii mei acolo la Colectiv, nu erau doar ai voștri. Ați pus în fruntea țării niște oameni care nu erau capabili să administreze corect o firmă și nu vă asumați felul în care am stagnat 10 ani. Iohannis al vostru a fost impus de voi tot prin frică și nu v-ați asumat nici asta, vă făceați că nu știți cum a ajuns acolo.

Ați făcut-o constant, de la Referendumul pentru familie, când ați boicotat votul mințind oamenii că așa va scăpa Dragnea de închisoare la pandemie când mulți dintre prietenii voștri s-au vaccinat duși de val și până în ziua de azi se confruntă cu efecte secundare. Ați acceptat anularea abuzivă a alegerilor sub pretextul răului mai mic, când tocmai democrația a fost violată. Vă folosiți în această campanie de orice, inclusiv instrumentalizând un viol cu care nu am de a face, batjocorind un om distrus de alcool și tranziție (tatăl meu – căruia i-au inventat cuvinte pe fondul stării sale), mi-ați atacat soția, sora, mătușa, mi-ați inventat un unchi care nu există. Chiar și acum, mințiți cu privire la evenimentele de la Londra (nu aș fi fost invitat la întronizare, aș fi plecat supărat de la întâlnirea cu românii, etc).

Orice acțiune avem, albul devine negru în goana voastră pentru a genera frică și minciuni. Asta l-ați pus și pe Nicușor să facă: a mințit că vreau că dau afară profesori, a mințit că eu am depreciat leul, a atacat oameni capabili și integri din jurul meu precum Sorin Constantinescu, Mugur Mihăescu sau Petrișor Peiu doar pentru a-i face uitați pe Matei Păun, Florin Talpeș și alții. Are multe lucruri despre care refuză să răspundă, motiv pentru care mă tot întreabă oamenii de ce să merg la alte dezbateri cu el", a mai precizat candidatul AUR la alegerile prezidenţiale.

Referire la Şucu, Hagi şi Selly

"Deja oameni care odinioară vă răspundeau la presiuni, precum Dan Șucu, au avut poziții echidistante. Le-ați cerut să-și amenințe angajații că rămân fără locuri de muncă dacă eu voi fi președinte. Caramitru nu înțelege cum de oameni precum Selly, Hagi, Halep, nu se dau și ei cu FRICA. Păi să îți explic: nu se vând și nu sunt șantajabili, oamenii aceștia chiar s-au ridicat pe propriile lor forțe, nu pe ale tatălui, nici pe ale sistemului.

La plecarea spre Londra, din avion, am făcut un apel la susținătorii mei să nu se implice în acest fenomen al dezbinării românilor, ci să dea doar mesaje pozitive. Cred că este strategia potrivită, pentru că există bătălii de dus și după 18 mai. Există viață, nu doar moarte.

Eu trebuie, din 19 mai, să fiu și președintele vostru. Și abia asta mă neliniștește. Majoritatea sunteți colegii mei de generație / educație / aspirații. Dar nu știu ce voi face cu voi, păreți bezmetici, iraționali și total nedispuși că acceptați că lumea nu este doar cum o vedeți voi. Mai existăm și noi, ceilalți, pe aici.

Sper să mă ajutați să rezolv dilema:

nu Ce caut eu aici?

nu Eu cu cine votez?

Ci Ce mă fac cu voi? Individual, nu în grup", a completat George Simion.

