Gâdiuţă (USR) depune acţiune în instanţă și la DNA contra lui Vlad Voiculescu şi Alin Stoica

Gâdiuţă a precizat că va depune şi un denunţ la DNA privind modul în care firma lui Alin Stoica ar fi primit un contract de la ALPAB. Într-o postare pe Facebook, el a afirmat că este regretabil faptul că s-a ajuns la astfel de situaţii "între colegi care ar trebui să muncească" pentru scopul comun de a-şi îndeplini promisiunile faţă de electorat.



Potrivit viceprimarului, sunt "absolut nefondate" declaraţiile făcute împotriva sa în comunicarea cu presa şi pe grupurile de comunicare internă USR.



"Este o profundă nedreptate pe care nu o pot trece cu vederea, este o execuţie care pare desprinsă din procedurile de lucru staliniste. De asemenea, voi depune un denunţ la DNA privind modul în care Alin Stoica, ex-prefect al Bucureştiului şi membru în conducerea USR Bucureşti, se pare ca a obţinut prin atribuire directă un contract de la o instituţie publică al cărui director este un membru USR Bucureşti, aflat în subordonare ierarhică faţă de acesta, conform propriilor declaraţii făcute de Alin Stoica în scris pe un grup intern", a susţinut Alexandru Gâdiuţă.



El a ataşat postării pe reţeaua de socializare anunţul referitor la faptul că ALPAB a acordat prin atribuire directă un contract cabinetului Avocat Alin Stoica, în luna februarie, în valoare de aproximativ 5.000 de euro.



Biroul Municipiului Bucureşti al USR a decis, luni seara, cu unanimitate de voturi excluderea din USR a lui Alexandru Gâdiuţă.



Gâdiuţă a precizat ulterior că va folosi toate căile de atac interne şi externe împotriva deciziei de excludere din USR şi îşi va continua mandatul de viceprimar. El menţiona că a fost exclus din USR cu trei săptămâni înainte de alegerile interne.



"Fracturi de logică lipsite de dovezi au stat la baza excluderii. Cronologic, am fost acuzat în sesizare de angajarea de userişti în instituţiile pe care le am în coordonare prin mecanisme similare celor folosite de PSD şi PNL. Dar şi de faptul că aş fi permis ca una dintre instituţiile pe care le am în coordonare să fie utilizată ca 'poartă de intrare discretă pentru toţi membrii PNL Sector 6', care ar fi câştigat acolo concursuri şi au intrat astfel în administraţia locală. (...) M-au acuzat de schimbarea unor directori la Administraţia Şcolilor şi de nişte achiziţii la care nu am fost parte şi la care, din contră, nu am voie să fiu parte în procesul de contractare. Le-am explicat asta, nu au venit cu nicio dovadă împotriva mea, dar nu a contat", scria Gâdiuţă, pe Facebook.

