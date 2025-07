Fritz face „dezvăluiri din culise după vizita wow” a președintelui Nicușor Dan în Germania

Primarul Timişoarei a făcut parte din delegaţia care l-a însoţit vineri pe Nicuşor Dan în vizita din Germania, alături de vicepremierul Dragoş Anastasiu, Ionuţ Moşteanu - ministrul Apărării, Oana Ţoiu - ministrul de Externe şi Radu Miruţă - ministrul Economiei.



"Concluzii din culise după vizita wow a preşedintelui Nicuşor Dan în Germania: Romania is back. Germanii au făcut un mega efort să se întâmple vizita asta rapid. Programul de întâlniri al lui Merz pe 7 zile arată aşa: Marea Britanie, România, Franţa. Preşedintele german şi cancelarul înţeleg amândoi rolul strategic extrem de important pe care România îl poate juca în regiune. Aproape că nici nu le-a venit să creadă că în sfârşit vrem şi noi. Nicuşor Dan extrem de bine pregătit şi cu o modestie fermecătoare, fără ceasuri scumpe sau vorbe cu vibe de vânzător de maşini. Iar ministra Oana Ţoiu, cu şarm şi precizie strategică, ştie ce să ofere şi ce să ceară pentru ţară", spune Dominic Fritz, într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook.



În continuare, el susţine că firmele germane au la dispoziţie miliarde de euro pentru investiţii în România.



"Firmele germane văd un uriaş potenţial în România. Mai mulţi CEO cu care am vorbit (da, în germană) mi-au spus că au miliarde de investit la noi, mâine dacă se poate. Ce a lipsit până acum? Ne-am mişcat prea încet, guverne mereu schimbătoare au dat răspunsuri evazive, funcţionari cu ochelari de cal au luat decizii în loc să le ia politicieni curajoşi. Acum? Preşedintele a promis că un da va fi da, un nu va fi nu, iar răspunsurile vor veni prompt. Vicepremierul Anastasiu a vorbit despre reformele de debirocratizare. Toţi au fost mega impresionaţi (de 10 ani nu s-a mai interesat un preşedinte de relaţia cu mediul de afaceri). Desigur, a ajutat că miniştrii de Apărare (Ionuţ Moşteanu) şi de Economie (Radu Miruţă) au fost pe recepţie pentru networking într-o engleză perfectă", adaugă Fritz.



Preşedintele USR spune că "o mare de oameni" s-a strâns în jurul lui Nicuşor Dan şi toată lumea vroia să facă poze cu preşedintele.



"Diaspora, după ani de a fi nebăgată în seamă, abia aşteaptă să formeze o nouă relaţie cu ţara lor. La întâlnirea cu preşedintele, l-au îmbrăţişat şi la propriu, şi la figurat. La un moment dat s-a stresat un pic SPP-ul, pentru că în jurul lui Nicuşor Dan era o mare de oameni, fiecare voia să-i spună o vorbă bună sau să facă o poză. Optimismul lor, dar şi dorul lor de ţară, sunt o resursă de care avem nevoie. M-a amuzat cum unii dinozauri ai diplomaţiei au ridicat sprâncenele, cum, domn'le să faci selfie din avion cu preşedintele în misiune diplomatică. E adevărat că diplomaţia are nevoie de anumite formalisme şi reguli pentru a funcţiona dincolo de culturi diferite, dar comunicarea publică despre politica externă trebuie să se schimbe radical. Scuzaţi-mi francheţea, dar trebuie să scoatem băţul din fund. Gata cu secretomania şi cu limbajul de plastic care doar au dus la un periculos dezinteres public pentru cum ne apărăm interesele în lume. Felul în care ne prezentăm în Europa şi felul în care comunicăm despre asta cu cetăţenii României trebuie să fie aşa cum e ţara noastră în cea mai frumoasă stare a ei: uman, inventiv şi încrezător. Dacă reuşim să proiectăm această imagine în exterior, România va deveni unul dintre cei mai importanţi jucători pe scena politică şi economică a Europei. Vizita de ieri în Germania a pus bazele pentru asta", încheie Dominic Fritz.

