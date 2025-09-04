Data publicării:

Eșec major al lui Țoiu în UE: România nu a obținut nici măcar un loc în SEAE. ”Ar fi trebuit să fim foarte apreciați, dar...”

România nu a reușit să-și impună candidații în fața altor state europene în Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE). 

”România se află în poziţia de a nu avea niciun reprezentant”

Deputatul Cosmin Corendea, vicepreşedinte al Comisiei de politică externă a Camerei Deputaţilor, a explicat, conform Agerpres: ”În valul recent de 43 de nominalizări în Serviciul European de Acţiune Externă, România nu a obţinut nicio poziţie, iar motivele vin dintr-un cumul de factori, dintr-un amestec de factori structurali şi politici. Da, există o dezechilibrare instituţională veche. Încă de la crearea acestui serviciu, posturile importante au fost ocupate în mare parte de diplomaţi din state europene vest-europene mari. România, ţările estice au rămas marginalizate. De data aceasta, România se află în poziţia de a nu avea niciun reprezentant, alături de Luxemburg, Malta şi Ungaria, ceea ce înseamnă că echilibrul geografic s-a mai realizat în ceea ce priveşte prezenţa ţărilor est-europene, având în vedere că ţările baltice şi ţările din jurul nostru, mai puţin Ungaria, au reprezentanţi în această agenţie”. 

Al doilea motiv constă "într-un proces de selecţie netransparent, cu care de fapt Bruxelles-ul ne-a obişnuit şi faptul că nu profesionalismul contează foarte mult, nu profilul sau calificările candidaţilor români în acest caz, ci contează pur şi simplu aparteneţa la anumite cercuri de oameni care deja domină Parlamentul European şi Comisia Europeană prin influenţă".

Încă o gafă de la nivelul MAE

"Şi, mai mult decât atât, şi lipsa deschiderii către noi state membre a acestor cercuri închise care se află în această corporaţie numită Uniunea Europeană. Din păcate, mai există două motive care şi ţin numai de noi, independente de Bruxelles. Există state care îşi doresc posturi pentru cetăţenii lor, iar aceştia fac un lobby constant şi agresiv la Bruxelles, susţinându-şi candidaţii prin guverne şi europarlamentari. Ei bine, aici, europarlamentarii coaliţiei nu au reuşit să influenţeze absolut deloc acest proces de selecţie, iar MAE, aşa cum ne-a obişnuit în ultima perioadă, are o politică externă zero. Şi întotdeauna, aici, România a fost percepută ca având o strategie slabă, incoerentă, cu ceva demersuri, într-adevăr, dar dispersate şi fără greutate politică reală” explică deputatul. 

”Ar fi trebuit să fim foarte apreciați la Bruxelles”


"Paradoxal, deşi România s-a poziţionat în spatele politicilor europene în ultimii ani şi, cu multă umilinţă aş putea spune, a urmat sfaturile şi indicaţiile de la Bruxelles, fără să prioritizeze interesul naţional, nu reuşeşte totuşi să aibă o promovare fermă şi să aibă un loc la masă, la Bruxelles, deşi politica mai ales a actualei coaliţii indică faptul că ar fi trebuit să fim foarte apreciaţi la Bruxelles. În concluzie, România nu are reprezentanţi printre cele 43 de nominalizări, pentru că nu a reuşit să-şi impună candidaţii în faţa altor state mai influente şi mai active în lobby-ul european, iar europarlamentarii şi Ministerul de Externe, prin vocea foarte slabă a doamnei ministru Ţoiu, nu au ajutat să echilibreze oarecum geografic această situaţie", a transmis vicepreşedintele Comisiei de politică externă.

Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) este serviciul diplomatic al Uniunii Europene. Scopul său este să sporească eficienţa şi coerenţa politicii externe a UE, contribuind astfel la creşterea influenţei Europei la nivel global.

