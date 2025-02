Emanuel Ungureanu, scrisoare către Elena Lasconi: A venit vremea să-l susții pe Nicușor Dan pentru prezidențiale. Tu ai în sondaje doar 9-10%

Deputatul USR Emanuel Ungureanu îi sugerează să se retragă din cursa pentru prezidențiale în favoarea lui Nicușor Dan.

„Dragă Elena, e timpul să fii om de stat! Dragă Elena, a venit vremea să-l susții pe Nicușor Dan pentru prezidențialele din luna mai. Este timpul ca partidul nostru, USR, să-l sprijine pe Nicușor Dan. Nicușor Dan este fondatorul USR și omul care a câștigat două mandate de primar al Capitalei cu sprijinul USR.

Toate sondajele de opinie, inclusiv cele comandate de partidul nostru, îl cotează pe Nicușor Dan la 20-21% din intențiile de vot și pe tine la 9-10%, deci, la jumătate. În mod evident, după rezultatul tău excepțional din decembrie, nimeni din USR nu are dreptul să îți ceară să te retragi din cursa pentru prezidențiale și eu nu voi face asta. Într-o țară normală, ar fi trebuit să fii președinta României și ar fi fost extraordinar, ai un suflet bun și ești harnică, meritam un președinte ca tine după decepția numită Iohannis. Din cauza Securistanului infiltrat în CCR, acest moment astral ne-a fost distrus. Sunt convins că este incredibil de frustrant pentru tine că ți-a fost furată victoria, o meritai și o meritam, USR te-a susținut fantastic. Convingerea mea este că l-ai fi învins în turul 2 anulat ilegal, pe Călin, omul Kremlinului, un produs 100% al părții întunecate a serviciilor secrete românești.

Acum, dragă Elena, momentul astral este al lui Nicușor Dan, este convingerea mea după ce am vorbit cu foarte mulți alegători USR. Deși Nicușor se autodeclară independent, electoratul nostru userist îl vede tot ca pe un userist și îl preferă. Este timpul să fim oameni de stat și să facem alegerea corectă pentru România, dincolo de simpatiile sau antipatiile personale.

Este un lucru cunoscut Elena în USR, faptul că, nu am o simpatie deosebită pentru Nicușor Dan, am fost foarte critic cu el și în primul mandat de primar și în al doilea, cu argumente, nu dezvolt acum motivele, sunt publice. Mai mult decât atât, în anul 2017, l-am contracandidat pe Nicușor Dan la președinția USR, atunci el considera că i-ar merge mai bine USR-ului fără Clotilde Armand și Cristian Ghinea, deci pare că v-ați fi înțeles bine atunci...

Mesajul meu din congres a fost unul de unitate, eu consider că USR și România are și a avut nevoie întotdeauna de o luptătoare ca doamna Armand și de un ministru competent și vizionar, ca domnul Ghinea. USR este singurul partid reformator din România și avem nevoie de toți cei care pot contribui la transformările profunde de care are este dependentă țara noastră, suntem încă prea puțini.Am amintit de Clotilde, nu mi-a plăcut deloc atacul tău public împotriva ei, într-un moment în care a fost pusă în genunchi de același sistem ticălos care te-a scos ilegal din cursa la președinție. Cred că vei fi capabilă să recunoști că nu e corect să lovești într-o colegă care a căzut între tâlhari... Și cred că știi, nu mă regăsesc printre fanii lui Clotilde din USR.Elena, îți spun acum public ce am declarat la congresul USR din 2017: "toți suntem niște viitori foști..."

România este într-un moment mai greu ca cel din decembrie. În mod nemeritat, deși nu ai pierdut alegerile, electoratul nostru nu te mai preferă ca alternativă numărul 1 la dacopatul- psihopat sau la Crin- somnorosul leneș, care a trăit pe spinarea nevestei în ultimii 10 ani, după ce 20 de ani a fost campionul chiulangiilor în Parlamentul României.

Bazinul electoral USR și nu numai, trebuie să aleagă între tine și Nicușor, ai fost jurnalistă, știi ce înseamnă percepție versus adevăr.M-aș fi bucurat ca electoratul nostru să te prefere, îl preferă însă pe Nicușor.Ca oameni de stat trebuie să ascultăm de glasul poporului. Poporul USR, nu organizația, îl vrea pe Nicușor. Trebuie să ascultăm împreună de glasul poporului, așa fac oamenii de stat.

În final, îți mulțumesc frumos Elena pentru ce ai făcut până acum pentru USR, pentru mine și colegii noștri, cu ajutorul tău am trecut mai bine peste momentul dificil de la europarlamentare. Te rog să nu vezi acest mesaj public Elena ca o cerere de retragere, ci ca o rugăminte de evaluare lucidă a contextului politic în care ne aflăm. Am încredere că vei lua decizia corectă pentru România.

Nicușor Dan va fi un președinte bun pentru România, are calități extraordinare, e onest, muncitor, inteligent, calculat, detestă corupția, un luptător adevărat, userist pur sânge. Nu este perfect, dar cine este?

Elena, repet, avem de ales între Crin puturosul, Călin dilimanul și Nicușor Dan tocilarul. Alegerea noastră ar trebui să fie limpede. USR trebuie să salveze din nou România, electoratul nostru ne cere asta. Ne ajuți?

Cu respect, colegul tău, Emanuel Ungureanu”, a transmis Emanuel Ungureanu.

