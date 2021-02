Economia se prăbușește, prețurile la case și terenuri CRESC. Se așteaptă o majorare cu 10%

În timp ce prețurile la case și terenuri ar putea crește semnificativ, pe segmentul spaţiilor comerciale/office acestea ar putea scădea, conform unui studiu realizat de RE/MAX România, în parteneriat cu Veridio.ro



"Piaţa imobiliară rămâne una dintre industriile cu cel mai mare dinamism în economie - fiind un vector de dezvoltare principal, mai ales pentru economiile emergente, astfel că perioadele de turbulenţe generează mari oportunităţi în acest domeniu. 2020 a fost un an cu mari schimbări în societate şi economie, un an în care industrii importante au fost profund destabilizate, iar cu toate astea piaţa imobiliară s-a dovedit a rămâne stabilă şi la fel de dinamică precum în 2019. Despre 2021 credem că va fi un an cu o piaţă rezidenţială în dezvoltare, cu o posibilă uşoară corecţie în piaţa comercială şi de birouri, adusă de comprimarea retail-ului stradal şi telemuncă, dar cu o creştere a segmentului de terenuri de construcţie", a declarat Răzvan Cuc, preşedintele RE/MAX România, citează Agerpres.

Casele, în preferințele rezidențiale ale românilor





Potrivit unui comunicat, în opinia specialiştilor în imobiliare care au participat la studiul RE/MAX, casele vor rămâne în continuare în topul preferinţelor rezidenţiale ale românilor, drept pentru care cei mai mulţi prevăd o creştere sau cel mult o stagnare a preţurilor pe acest segment. Astfel, peste o treime (35%) dintre respondenţi sunt de părere că preţurile caselor vor cunoaşte creşteri de până la 10%, în timp ce 29% prevăd o stagnare a acestora. Scăderea este prognozată de doar 20% dintre participanţii la studiu.



Creşteri de până la 10% sunt menţionate şi pentru segmentul terenuri, 33% dintre respondenţi estimând că acestea vor reprezenta o investiţie valoroasă şi în 2021. Prognoza reflectă, de altfel, preferinţele cumpărătorilor de a se îndepărta de agitaţia urbană şi de a-şi construi o locuinţă cu mai mult spaţiu personal.

Ce se întâmplă cu prețul apartamentelor





Pe de altă parte, specialiştii au păreri împărţite în cazul apartamentelor. Dacă cei mai mulţi (32%) prognozează că preţurile acestora vor stagna în anul în curs, 24% sunt de părere că segmentul menţionat va cunoaşte scăderi ale preţurilor, iar alţi 24% spun că vor fi creşteri în acest sens.



Scăderi se vor înregistra şi în cazul spaţiilor comerciale/office, o majoritate de 30% preconizând preţuri reduse cu mai mult de 10% pe acest segment. Această tendinţă reflectă mutarea afacerilor în mediul online, precum şi noua normă de work from home.

Prețul chiriilor în 2021





Schimbările aduse de pandemie s-au văzut şi în cererea, respectiv preţurile pe segmentul chirii. Astfel, participanţii la sondaj consideră că şi la nivelul anului 2021 preţurile chiriilor vor stagna (35%) sau chiar vor scădea cu până la 10%, răspuns ales de 26% dintre aceştia. Tot din aceleaşi considerente, peste o treime (32%) sunt de părere că preţurile de închiriere pe piaţa office vor cunoaşte scăderi de până la 10% sau cu mai mult de o zecime (32%).



În ceea ce priveşte anul trecut, 46% dintre respondenţi au menţionat că provocarea cea mai importantă a fost, evident, pandemia COVID-19. Pe de-o parte, restricţiile şi distanţarea socială au îngreunat activitatea agenţilor imobiliari, iar pe de altă parte contextul social a adus cu sine o oarecare îngrijorare legată de posibilele scăderi de venituri. Totodată, în contextul şomajului crescut şi mutării facultăţilor în mediul virtual, s-a cunoscut o scădere a preţurilor la chirii în marile oraşe.



La studiul RE/MAX & Veridio au participat peste 250 de respondenţi - specialişti în zona imobiliară - care îşi desfăşoară activitatea în 34 de oraşe din ţară. Majoritatea activează în domeniu ca agenţi imobiliari sau proprietari de agenţie imobiliară şi se încadrează în segmentele de vârstă 20 - 40 de ani.